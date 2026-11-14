Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату

Tекст: Валерия Городецкая

«Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.