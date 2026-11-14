Авиасообщение в США начало нормализоваться после масштабного сбоя

Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей

Science: Вороны удивили ученых сочетанием скорости и точности решений

Исследование провели Филипп Шмидбауэр и профессор Андреас Нидер из Института нейробиологии Тюбингенского университета. Результаты опубликованы в журнале Science.

В опытах участвовали две черные вороны. На сенсорном экране им показывали движущиеся точки. Птицы должны были определить, куда перемещается большинство из них – влево или вправо, – и клюнуть соответствующую мишень.

В этой задаче вороны оказались вдвое более сообразительными, чем люди и обезьяны: они быстрее определяли направление движения точек, сохраняя высокую точность ответов. Даже когда направление движения было трудно различить, вороны справлялись лучше, чем при случайном выборе ответа. Если же изображение давало четкий сигнал, доля правильных решений приближалась к 100%.

Во время выполнения задания исследователи регистрировали активность отдельных нейронов в каудолатеральном нидопаллиуме. Этот участок мозга птиц участвует в обработке информации и принятии решений, выполняя функции, сходные с функциями префронтальной коры человека.

Уже через 70 миллисекунд после появления точек ученые фиксировали различия в активности нейронов, связанных с двумя вариантами ответа. По мере оценки изображения нейронная активность нарастала до порога, связанного с принятием решения. Она отражала как четкость направления движения, так и окончательный выбор вороны.

Несмотря на различия в строении мозга птиц и млекопитающих, обнаруженные процессы соответствуют существующим моделям принятия решений у людей и других приматов. У птиц нет коры больших полушарий со слоистой организацией, однако это не мешает им обрабатывать информацию по сходным принципам. В данном зрительном задании вороны справлялись вдвое быстрее приматов.

Авторы предполагают, что такая скорость могла сформироваться в ходе эволюции. Зрение помогает птицам выполнять быстрые и точные маневры в полете, а также направлять клюв к объектам при поиске пищи.

При этом конкретные биологические механизмы, обеспечивающие преимущество ворон, пока неизвестны. Чтобы объяснить, как иначе устроенный мозг позволяет им настолько быстро решать подобные задачи, потребуются дальнейшие исследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе финские ученые обнаружили связь между активным использованием смартфонов в детстве и более высокими когнитивными способностями в подростковом возрасте. Летом исследователи, чья работа была опубликована в журнале New Scientist, сообщили о сходстве организации мозга плода и взрослого человека, что позволяет формироваться элементам сознания еще до рождения.