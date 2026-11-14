В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.0 комментариев
Захарова прокомментировала исключение ТАСС из ЕАНА
Захарова назвала решение ЕАНА об исключении ТАСС милитаристским психозом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Европейского альянса новостных агентств (ЕАНА) исключить ТАСС свидетельствует о деградации организации и ее неспособности защищать свободу прессы.
Европейский альянс новостных агентств поддался милитаристскому психозу, решив исключить из своего состава ТАСС, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
По словам Захаровой, попытки выдавить российское агентство из структуры предпринимались неоднократно с подачи «Укринформа». Дипломат отметила, что руководство ЕАНА «ритуально присягнуло на верность курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду засевшей в Киеве банде террористов и убийц». Она подчеркнула, что подобные решения не принимались с момента учреждения объединения в 1956 году, и альянс расписался в неспособности поддерживать свободу прессы.
Захарова добавила, что приглашение литовскому агентству ELTA занять место ТАСС выглядит как гротескная карикатура, поскольку в штате литовского СМИ насчитывается немногим более двух десятков сотрудников, тогда как в российском работают порядка 2 тыс. Захарова резюмировала, что прекращение членства во враждебной организации не повлечет для ТАСС потерь, но для ЕАНА это означает разрыв с авторитетным мировым СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕАНА по итогам тайного голосования лишил ТАСС членства в организации без указания мотивов решения.
Захарова прокомментировала решение альянса принять вместо него литовское агентство ELTA.
В апреле Москва пообещала ответить на отказ Брюсселя аккредитовать шеф-корреспондента РИА «Новости» при органах Евросоюза.