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    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы
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    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    1 сентября 2026, 21:09 • Новости дня

    Пашинян заявил о желании развивать отношения с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению сотрудничества с Москвой.

    Во время беседы Пашинян подчеркнул важность развития связей между государствами, передает РИА «Новости». «Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших отношений с Российской Федерацией», – заявил он.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС. На полях этого мероприятия глава государства проводит серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах обсудить тему референдума о внешнеполитическом векторе Еревана.

    Месяцем ранее глава армянского правительства признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    1 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Прохожий ликвидировал напавшего на прихожан церкви мужчину с лопатой в Москве
    Прохожий ликвидировал напавшего на прихожан церкви мужчину с лопатой в Москве
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестный с лопатой напал на прихожан и медиков у храма в Москве, после чего был застрелен случайным прохожим.

    «Инцидент произошел около 9.50 возле церкви святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице. Неадекватный мужчина напал на прихожан, а также прибывших к месту происшествия медиков. По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий», – сообщил представитель оперативных служб, передает ТАСС.

    Стрелявшего мужчину, по предварительной информации, задержали правоохранительные органы.

    Пострадавший во время инцидента медицинский работник доставлен в больницу для оказания помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года вооруженный палкой петербуржец набросился на настоятеля храма.

    В апреле 2025 года злоумышленник убил ножом человека в церкви на Новослободской улице в Москве. В феврале того же года хулиган ударил пластиковой трубой двух служительниц храма в Подольске.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    CNBC: Появление Силуанова на встрече G20 шокировало Европу

    Европейских чиновников застигло врасплох участие Силуанова во встрече G20

    Tекст: Мария Иванова

    Присутствие министра финансов России Антона Силуанова на заседании «Группы 20» в Соединенных Штатах стало полной неожиданностью для представителей европейских стран, отмечают СМИ.

    «Неожиданное появление… Силуанова на встрече «Группы 20» вызвало шок в европейском сообществе», – говорится в материале телеканала, передает РИА «Новости».

    Европейские чиновники, по данным журналистов, оказались застигнуты врасплох присутствием российского министра. Накануне Минфин России информировал о переговорах Антона Силуанова с американским коллегой Скоттом Бессентом.

    Встреча прошла в городе Эшвилл штата Северная Каролина. Стороны обсудили вопросы финансового взаимодействия двух стран и повестку «Группы 20». Заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун назвала прошедшие переговоры продуктивными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров Антона Силуанова со Скоттом Бессентом на полях саммита.

    Американский министр исключил возможность заключения экономических соглашений до завершения украинского конфликта.

    Президент США выразил надежду на позитивные результаты визита российского представителя.

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    1 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов.

    Украина оказалась лишена доступа к морю в результате успешных действий Вооруженных сил России, передает RT со ссылкой на Reuters.

    Агентство отмечает, что удары российской армии привели к полной блокировке украинских морских портов.

    «Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90% экспорта Украины», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, систематические удары России по портовой инфраструктуре в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом в Одесской области.

    Украинское аграрное объединение UAC предупредило об угрозе полного обвала экспорта сельхозпродукции.

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    1 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией

    Глава компании Donaustahl Туман заявил о идущей между Берлином и Москвой войне

    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии вооруженного противостояния.

    Оружейник Штефан Туман поделился своим мнением в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера, передает РИА «Новости».

    По мнению Тумана, происходящее между двумя странами нельзя ограничивать определением «гибридная война». Он считает, что Берлин и Москва уже вовлечены в непосредственное противостояние.

    «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил предприниматель.

    Туман также сообщил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. Donaustahl является немецким производителем продукции оборонного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал совместное производство беспилотников прямым вовлечением Германии в конфликт.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о состоянии конфликта с Россией.

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    1 сентября 2026, 08:13 • Новости дня
    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине

    Российские войска поразили военные заводы в Киеве и порты в Одессе

    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабная ночная атака привела к поражению ключевых инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса и складов с военными грузами противника на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Минувшей ночью российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные ударные беспилотники, передает Минобороны. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Эти заводы занимались производством ракетных систем, дронов и комплектующих для нужд украинской армии.

    Кроме того, серьезный урон нанесен объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области. Удары пришлись по территориям портов Одесса и Черноморск. Там располагались склады с горюче-смазочными материалами и военными грузами, обеспечивающими работу портовой логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска поразили танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Измаил.

    В начале прошлого месяца массированный удар вывел из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России атаковали киевский завод по производству беспилотников.

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    1 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2

    Трутнев сообщил о поставках обновленных Ан-2 с 2028 года

    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпромторг планирует начать поставки обновленных самолетов Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800 с 2028 года, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Я говорил с Минпромторгом. Они говорят, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800», – приводит слова Трутнева ТАСС.

    При этом он признался, что такой выход не кажется ему лучшим, так как после десятилетий использования Ан-2 стране приходится к нему возвращаться.

    Вице-премьер подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия на создании нового легкого самолета. По его словам, пока авиаконструкторы не могут предложить альтернативу, придется летать на Ан-2, но главной целью остается выпуск нового борта.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты СибНИА предложили восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2. Минпромторг сообщил о продолжении модернизации самолета Ан-2. Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С.


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    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Участниц антироссийской акции побили в Батуми

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Двух участниц антироссийской акции в центре Батуми побили проходившие мимо женщины, сообщила газета «Батумелеби» («Батумцы»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Одна из пострадавших рассказала, что проходившим не понравилась надпись на плакате «Россия – оккупант», после чего началась словесная перепалка, переросшая в драку между женщинами, которых разняла полиция.

    «Меня побили зонтиком», – сказала пострадавшая.

    В свою очередь женщина, которую обвинили в нападении на участниц акции, сказала, что те оскорбили ее ребенка.

    МВД начало следствие по статье УК «Насилие», по которой предусмотрены штраф или заключение под стражу на срок до одного года.

    Примечательно, что напавшие на участниц акции являются грузинками.

    В Батуми, как и в целом в Грузии, много туристов из России. Ранее были случаи, когда радикалы выходили с антироссийскими плакатами на пляж.

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    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

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    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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    1 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН

    Путин вспомнил о дипломатической работе Громыко в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о работе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, вошедшего в историю ООН как «господин Ноу».

    Российский лидер подчеркнул, что Москву не всегда устраивает работа Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация наблюдалась во все времена.

    «Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли «господин Ноу», – сказал он.

    Президент добавил, что советский министр активно использовал право вето для защиты интересов СССР и стран Африки, Латинской Америки и Азии. Эти государства боролись за свободу против колониального господства. Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и стал первым советским представителем при организации в 1946 году.

    Дипломат возглавлял Министерство иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, став настоящим символом советской внешней политики. Коллеги всегда отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и выдающееся искусство вести переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер указал на необходимость адаптации Организации Объединенных Наций к современным реалиям.

    Глава государства назвал устав всемирной структуры ключевым источником международного права.

    В прошлом году президент объяснил происхождение прозвища Андрея Громыко трудностями согласования вопросов в период холодной войны.

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    1 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Напавшего на прихожан мужчину в Москве прохожий застрелил из травматики

    В Москве прохожий из травматики застрелил напавшего на прихожан мужчину

    Напавшего на прихожан мужчину в Москве прохожий застрелил из травматики
    @ Евгений Малютин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Мария Иванова

    Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по злоумышленнику, который пытался атаковать верующих возле одной из московских церквей.

    Инцидент произошел у одного из столичных храмов, где случайный свидетель применил травматический пистолет против агрессивного человека, передает ТАСС.

    «По предварительным данным, прохожий застрелил напавшего на прихожан мужчину из травматического оружия», – сообщил источник. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

    Следователи также проверяют, было ли у стрелявшего законное разрешение на владение травматическим оружием. Дополнительные детали происшествия пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года вооруженный палкой петербуржец набросился на настоятеля храма.

    В апреле 2025 года злоумышленник убил ножом человека в церкви.

    Комментарии (8)
    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    Почему исландцы отвергли Евросоюз

    Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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