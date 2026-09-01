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Умер глава Минцифры Самарской области Симонов
Умер глава Минцифры Самарской области Юрий Симонов
Исполняющий обязанности главы министерства цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов скоропостижно ушел из жизни, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Федорищев назвал случившееся тяжелой потерей, передает ТАСС. «С глубоким прискорбием сообщаю, что 1 сентября 2026 года скоропостижно ушел из жизни врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Николаевич Симонов», – написал он.
Губернатор добавил, что погибший был талантливым управленцем и профессионалом. Чиновник приступил к работе в самарском правительстве 22 июля текущего года.
Ранее он занимал пост первого заместителя министра цифрового развития ЛНР. На этой должности госслужащий внес значительный вклад в улучшение взаимодействия военной и гражданской связи, получив медаль «За заслуги» II степени.
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