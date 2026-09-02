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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    13 комментариев
    2 сентября 2026, 14:24 • Новости дня

    В Крыму назвали угрозы Зеленского гражданской авиации безумием

    Константинов назвал угрозы Зеленского гражданской авиации безумием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал как безумие угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, находящейся в воздушном пространстве России.

    Константинов в своем канале на платформе Max охарактеризовал угрозы в адрес гражданских самолетов в воздушном пространстве над Россией как абсолютное безумие.

    «Зеленский публично угрожает гражданской авиации всего мира. Это уже не на уровне, а за уровнем безумия», – подчеркнул Константинов.

    Политик также выразил мнение, что западным союзникам следует отстранить Зеленского от власти. По его словам, это необходимо сделать до того момента, пока подобные срывы «не вылезли им боком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиаэксперт Роман Гусаров назвал заявления Владимира Зеленского об угрозах гражданским самолетам признаком отчаяния.

    Официальный Пекин призвал стороны к сдержанности после слов украинского лидера.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


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    2 сентября 2026, 01:57 • Новости дня
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии ответил на вопрос, могут ли стать военными целями ВС РФ объекты на территории Британии.

    «Это секрет, военная тайна», – ответил президент России на вопрос, могут ли объекты ВПК на территории Британии, связанные с Украиной, стать для России военными целями.

    Кроме того он подтвердил, что военные объекты на Украине являются законной целью для российской армии. «Любые военные объекты на Украине – наша законная цель, британские, какие угодно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова  предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия.

    Ранее власти Британии одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности полетов над Россией.

    «Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Зеленский озвучил угрозы авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России. Он заявил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться», сообщает «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.



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    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

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    1 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Зеленский возмутился отпусками европейских политиков на фоне ударов по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство поведением западных союзников на фоне ударов по украинской инфраструктуре.

    По его словам, европейские партнеры предпочли отдых вместо активной дипломатической работы, передает РИА «Новости».

    «Последние две недели Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... Ощущением такого, знаете... «дипломатия по плану». То есть если отпуск, то отпуск», – цитирует украинского лидера издание «РБК-Украина».

    Политик подчеркнул, что подобный подход союзников оставляет негативное впечатление. Он отметил, что дипломатические усилия западных стран будто подчиняются строгому расписанию, в котором отпуск имеет приоритет над текущими вызовами.

    В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие на Западе усталости от помощи Украине.

    Весной лояльные к Киеву европейские лидеры устали от постоянных нотаций Владимира Зеленского.

    В начале года на форуме в Давосе украинский политик обрушился с резкой критикой на ближайших союзников из-за их несамостоятельности.

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    1 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы

    Всеукраинский аграрный совет предрек закрытие черноморских портов до зимы

    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всеукраинский аграрный совет призвал компании прекратить рассчитывать на работу черноморских портов как минимум до декабря 2026 года – января 2027 года.

    Организация посоветовала бизнесу готовиться к наихудшим сценариям, передает РИА «Новости». «Забудьте о работе глубоководных портов как минимум до декабря или января. Стройте свою торговую стратегию на текущий и, возможно, следующий сезон, исходя из предположения, что глубоководные порты останутся закрытыми», – говорится в отчете совета.

    Украина способна экспортировать через дунайские порты и по железной дороге лишь около половины необходимого объема грузов. Транспортировка по этим маршрутам обходится на 50 долларов за тонну дороже, чем использование глубоководных портов, а их пропускная способность значительно ниже.

    Напомним, удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю.

    Приостановка работы черноморских гаваней заблокировала экспорт десятков миллионов тонн украинской сельскохозяйственной продукции.

    Остановка работы портов создала угрозу массовых банкротств местных аграрных предприятий.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    1 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Анджелина Джоли тайно посетила украинскую Полтаву

    Голливудская актриса Анджелина Джоли тайно посетила украинскую Полтаву

    Анджелина Джоли тайно посетила украинскую Полтаву
    @ Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Полтаву, сделав небольшую остановку в местном заведении во время поездки по стране, пишут украинские СМИ.

    Известная американская артистка побывала в украинском городе проездом, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал «Общественное».

    «Анджелина Джоли была в Полтаве проездом и остановилась в одном из местных заведений питания, расположенном в отеле», – отмечается в публикации на сайте вещателя.

    Это не первая остановка звезды в ходе ее нынешней поездки. Как сообщало 30 августа агентство УНИАН, накануне знаменитость также заметили в Тернополе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американская актриса посетила украинские города Львов и Тернополь.

    В ноябре прошлого года голливудская звезда прибыла в подконтрольный Киеву Херсон.

    Международная организация выделила средства на этот визит.

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    1 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Каллас: Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС
    Каллас: Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз и Североатлантический альянс планируют сформировать совместную экспертную группу для решения проблем с вооруженными силами европейских государств, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз и Североатлантический альянс намерены создать совместную экспертную группу высокого уровня, передает ТАСС. Цель инициативы заключается в разработке рекомендаций для быстрого устранения недостатков в вооруженных силах стран Европы.

    «На следующей неделе мы проведем церемонию запуска группы высокого уровня. Мы пока не можем назвать все имена. Большинство стран ЕС также являются членами НАТО», – отметила глава европейской дипломатии Кая Каллас после неформальной встречи министров обороны Евросоюза в Ирландии.

    Она добавила, что европейские страны сталкиваются с нехваткой обычных вооружений. В связи с этим ЕС и НАТО должны объединить усилия. По словам Каллас, текущие темпы работы недостаточны на фоне растущего уровня угрозы. Эксперты должны будут предложить решения для максимально быстрого восполнения военных пробелов в Европе, и именно поэтому в состав группы решено включить представителей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила об отсутствии планов передачи систем ПВО Киеву.

    Перед неформальной встречей в Ирландии она предложила министрам обороны стран Евросоюза обсудить усиление военных возможностей в космосе.

    Также дипломат попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

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    2 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    Путин сообщил об уличных боях в городе Орехов Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал о боях в Запорожской области и продвижении российских военнослужащих на Сумском и Добропольском направлениях фронта.

    «Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно», – приводит пресс-служба Кремля ответ президента в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Говоря о подразделениях Южной группировки войск, Путин отметил уверенное продвижение с преодолением оборонительных рубежей и инженерных сооружений. «В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 км. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска «обтекать» с юга и подходят с востока», – сообщил Путин.

    Президент указал на достижения войск группировки «Центр», которые наступают на нескольких направлениях сразу. «Ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы – и инженерные, и долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но, уверен, они будут», – отметил глава государства.

    По словам Путина, группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. При этом до города Сумы осталось около 12 километров.

    Президент напомнил, что стремление российских военных отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км объяснимы и вызваны действиями киевских властей. «Напомню, что эти действия с нашей стороны были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе. Российские войска в конце августа освободили семь населенных пунктов за неделю.

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    2 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации

    Глава Минтранса Никитин сообщил о готовности России ответить на угрозы террористов

    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о готовности страны своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации со стороны террористов.

    Никитин заявил о постоянном совершенствовании требований безопасности полетов и аэропортов, передает РИА «Новости».

    «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он в кулуарах ВЭФ.

    По словам главы ведомства, Росавиация находится в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации, подчеркнул министр, комментируя заявления Владимира Зеленского.

    Никитин также добавил, что ведомство работает в тесном контакте с Росгвардией, чтобы не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. При этом он отметил возможность введения временных ограничений в аэропортах ради обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.

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    1 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Украине предрекли сокращение населения до 15 млн человек

    Эксперт Воскобойник: Население Украины может сократиться до 15 млн человек

    Украине предрекли сокращение населения до 15 млн человек
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник предрек стране постепенное угасание и резкое падение рождаемости на фоне отсутствия контроля за депопуляцией.

    Численность населения Украины к концу нынешнего столетия рискует упасть до 15 млн человек, отметил Воскобойник, передает ТАСС. Подобный сценарий возможен в случае, если демографический кризис не удастся взять под контроль.

    «Если депопуляцию не удастся стабилизировать, страну ждет постепенное угасание: доля пожилых людей будет расти, количество детей будет уменьшаться, а до конца этого столетия на Украине может остаться только около 15 млн человек», – сказал он в интервью телеканалу «ВИТА ТВ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Сергей Сущий предрек Украине 25 лет устойчивой депопуляции.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил сокращение количества жителей на подконтрольных Киеву территориях более чем в два раза с 1991 года.

    Украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил о сокращении численности населения страны до 22-25 млн человек.

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    2 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве

    Спецназ ГУР и СБУ устроил перестрелку в Киеве из-за мошеннических кол-центров

    Сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве
    @ Kyrylo Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Спецназовцы украинских силовых ведомств открыли огонь друг по другу на улицах Киева во время конфликта из-за контроля над теневым бизнесом.

    Сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны и Службы безопасности Украины устроили вооруженный конфликт в Киеве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за попыток поделить контроль над мошенническими кол-центрами.

    «Неизвестные, которые похитили одного из командиров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) Каплунова, привезли его на улицу Шумскую. Туда подъехал спецназ ГУР, который попытался задержать неизвестных. Но этими неизвестными оказались спецназовцы СБУ», – сообщает источник украинских СМИ.

    По данным собеседника издания, на место прибыли командиры подразделений, пожали руки, и ситуация временно урегулировалась. Однако позже приехали другие представители СБУ и начали задерживать сотрудников ГУР, что привело к новой перестрелке с ранеными.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что мошеннические кол-центры на Украине контролируются людьми из правительства и близкого окружения Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские силовики закрыли почти сто нелегальных телефонных центров по всей стране.

    Бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД по Москве Михаил Игнатов спрогнозировал жесткий передел черного рынка из-за этих событий.

    Жесткая конкуренция между СБУ и ГУР ранее уже приводила к убийствам сотрудников спецслужб прямо в центре Киева.

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    1 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Российские военные поразили два украинских сухогруза с боеприпасами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные дроны успешно атаковали склады военного назначения под Одессой и морские транспорты, перевозившие боеприпасы для украинской армии.

    Российская армия продолжает наносить масштабные удары по объектам логистики на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Мах. Под прицелом оказались транспортные узлы и морские суда, работающие в интересах противника.

    В течение дня беспилотные летательные аппараты атаковали крупный логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области. Этот объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

    Кроме того, огневому поражению подверглись два сухогруза. Одно морское судно с военным имуществом находилось в порту Южный, а второе, перевозившее вооружение и боеприпасы, было поражено прямо в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Южный.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по складам западного вооружения.

    В середине августа военные поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы.

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