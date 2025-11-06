Legacy of War Foundation оплатил поездку Джоли в Николаев и Херсон

Tекст: Елизавета Шишкова

Средства на поездку актрисы Анджелины Джоли на Украину и в находящийся под контролем ВСУ Херсон предоставила международная организация Legacy of War Foundation, сообщает РИА «Новости».

На сайте фонда указано, что Legacy of War Foundation с 2014 года сотрудничает с украинскими инициативами, в том числе поддерживает ЛГБТ-сообщество на Украине (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В опубликованном пресс-релизе организации отмечается, что Джоли посетила Николаев и Херсон за счет фонда. В сообщении подчеркивается: «Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с Legacy of War Foundation… Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита».

Как писала газета ВЗГЛЯД, голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева.

После ее поездки ей предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России.

На Украине сейчас разбираются в деталях инцидента с водителем из группы сопровождения Джоли, которого забрали в военкомат Николаевской области как резервиста.