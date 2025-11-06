  • Новость часаОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    6 ноября 2025, 09:05 • Новости дня

    Politico: На Украине выясняют обстоятельства «мобилизации» водителя Джоли

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине разбираются в деталях инцидента с водителем из группы сопровождения Анджелины Джоли, которого забрали в военкомат Николаевской области как резервиста, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что власти Украины выясняют обстоятельства и причины направления в военкомат мужчины из группы сопровождения Анджелины Джоли, передает ТАСС.

    Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что официальные лица «все еще пытаются понять, что именно произошло» с охранником звезды. По его словам, сама Джоли не уведомила правительство Украины о грядущем визите, пишет Politico.

    Вскоре после инцидента украинские военные опубликовали информацию, что мобилизованным оказался водитель голливудской актрисы, однако затем они удалили свое сообщение. В ВСУ заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть данный факт, а подробности дела не разглашаются, отмечает газета.

    При этом в военкомате Николаевской области сообщили, что мужчина действительно является водителем Анджелины Джоли и относился к резервистам. Ему был выдан приказ на явку на военные сборы, уточнили в ведомстве.

    Ранее в среду Анджелина Джоли прибыла в Херсон, подконтрольный Киеву. Украинские СМИ сообщили, что охранника Джоли задержали ночью на блокпосте при въезде в Южноукраинск Николаевской области. Джоли посетила ТЦК, чтобы добиться освобождения мужчины, которого долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.

    Позже сообщалось, что был задержан не охранник, а водитель Джоли, оказавшийся офицером запаса, попал в списки мобилизованных, так как не получил отсрочку.

    5 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 19:42 • Новости дня
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева, пишет издание «Страна». Однако во время визита одного из ее охранников забрали в ТЦК (аналог российского военкомата).

    Актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, находящийся под контролем Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Издание опубликовало в своем телеграм-канале две фотографии, на которых, как сообщается, изображена Джоли во время визита в Херсон.

    Как передают одесские паблики, по пути в Херсон Анджелина Джоли заехала в территориальный центр комплектования Николаева, поскольку ее охранника доставили туда после проверки документов. В ТЦК сообщили, что у мужчины возникли проблемы с документами. Он пытался воспользоваться связями и указал на важную персону, которую сопровождал, однако это не убедило военных.

    В результате охранника увезли в военкомат. Туда вскоре прибыла и сама Джоли, чтобы лично попытаться добиться его освобождения.

    В 2022 году актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    5 ноября 2025, 12:28 • Новости дня
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    @ V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж». На снимках, размещенных президентом Украины, видны нацистские символы, которые ранее использовали карательные подразделения СС, передает ТАСС.

    Часть военных, которых награждал Зеленский, носили на форме нашивки с изображением двух молний. Эти знаки идентичны символам, которые в годы Второй мировой войны использовали нацистские формирования. На одной из фотографий также запечатлено знамя, дизайн которого напоминает свастику.

    Отдельные подразделения Национальной гвардии Украины и ВСУ открыто придерживаются неонацистских взглядов. Официальные украинские СМИ, как правило, стараются не показывать кадры, на которых заметны эти эмблемы, и предпочитают публиковать фотографии без их изображения.

    Ранее французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мирным инициативам США на Украине мешает неконтролируемый нацизм.

    5 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

    Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

    Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

    В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

    За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее в среду сообщалось, что группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска.

    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска.

    Накануне Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 23:04 • Новости дня
    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском в подконтрольной Киеву части ДНР временно прервали по соображениям безопасности, сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

    Глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин сообщил о временной приостановке движения поездов краматорского направления до границ Харьковской области, передает ТАСС.

    «Тяжелое, но важное решение <…>, временно ограничиваем движение поездов краматорского направления до границ Харьковской области», – заявил Филашкин в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что теперь между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией организуют автобусные шаттлы.

    По его словам, запрет распространяется и на пригородные поезда. Филашкин подчеркнул, что данная мера необходима для обеспечения безопасности.

    Компания «Укрзализныця» также подтвердила, что конечными станциями этого направления теперь станут Гусаровка или Барвенково, находящиеся в Харьковской области.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что одесские партизаны сорвали железнодорожную поставку вооружения для ВСУ с территории Румынии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия может продвинуться к новым направлениям после Красноармейска.

    5 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничив доступ прессы в районы окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове, власти в Киеве фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Украины препятствуют инициированному Владимиром Путиным предложению допустить СМИ в районы, где украинские войска оказались в окружении, передает ТАСС.

    «Поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», – подчеркнул представитель Кремля.

    По словам Пескова, Киев скрывает бедственное положение своих войск, не пуская журналистов в окруженные районы.

    Песков отдельно уточнил, что среди тех, кто изъявил желание посетить районы окружения, не было представителей украинских СМИ. «Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать», – добавил он в разговоре с журналистами.

    Кроме того, Песков сообщил, что западные СМИ продемонстрировали значительный интерес к возможности посетить так называемые котлы на фронте. Представитель Кремля констатировал, что многие иностранные корреспонденты высказывали желание попасть в эти районы.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Сообщалось, что Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности.

    Между тем в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе.

    5 ноября 2025, 10:04 • Новости дня
    Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешское правительство рассматривает возможность уменьшения объемов военной помощи Украине и акцентирования внешней политики на дипломатических инициативах, заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты», претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.

    По его словам, новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сосредоточится на дипломатических мерах для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Турек сообщил европейскому изданию Politico: «Оно будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать Киев.

    Между тем в Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины.

    6 ноября 2025, 04:31 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, произошло возгорание на территории промзоны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводит Telegram-канал администрации региона слова Бочарова.

    Под удар попал 24-этажный жилой дом. При этом «в результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет».т Также повреждены несколько балконов и были выбиты стекла в соседних зданиях.

    Кроме того, в нескольких районах Волгограда повреждены дома и машины, произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные оперативно прибыли на место.

    Для жителей подготовлен пункт временного размещения в десятом Лицее Волгограда на случай необходимости эвакуации во время работы саперов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда. В регионе на днях произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков дрона.

    5 ноября 2025, 22:02 • Новости дня
    Омбудсмен ВГА Харьковской области призвала осудить убийства мирных жителей
    Омбудсмен ВГА Харьковской области призвала осудить убийства мирных жителей
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила об убийствах украинскими войсками гражданских жителей Харьковской области во время эвакуации и потребовала международного осуждения действий ВСУ.

    Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская обратилась к мировому сообществу с просьбой осудить действия украинских войск, которые, по ее словам, причастны к убийству гражданских во время эвакуации, передает ТАСС. Она отметила, что оператор дрона видел лица людей и их мольбы, но все равно нанес удар.

    «Это чудовищный террористический акт, который невозможно оправдать никакой военной необходимостью. Такие зверства должны стать предметом международного осуждения, чтобы защита мирных жителей стала непреложным законом для любой армии», – заявила омбудсмен.

    События произошли третьего ноября в селе Кругляковка. По информации Управления внутренних дел ВГА Харьковской области, двое мужчин шли в направлении села Берестовое с белым флагом – признаком гражданского статуса. Их ожидала эвакуационная группа Вооруженных сил России. В этот момент по ним нанес удар украинский беспилотник Wild Hornets с характерной синей окраской. Оба мужчины погибли на месте.

    Установлено, что в районе атаки находились солдаты 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Предположительно, операторы дрона размещались в селе Сеньково. Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти региона намерены организовать вывоз тел и их захоронение.

    Ранее в Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге.

    5 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Элита ВСУ потеряла бойцов при попытке покинуть Красноармейск

    Кимаковский сообщил о потерях элитных подразделений ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска сопровождались значительными потерями среди украинских бойцов и не увенчались успехом.

    Киев за последние два дня предпринимал попытки эвакуировать часть элитных подразделений ВСУ из Красноармейска, передает ТАСС. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, операция не принесла успеха украинской стороне и закончилась потерями для элитных отрядов.

    «Последние два дня Киев пытался вывести части элитных подразделений из Красноармейска. Результата это не принесло. Ничего, кроме потерь», – отметил Кимаковский. Он пояснил, что отдельные группы были вынуждены вернуться на прежние позиции, а часть была уничтожена ударами FPV-дронов России.

    Как ранее уточняли в Министерстве обороны России, российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ и не позволили противнику прорваться из окружения в Красноармейске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская газета Le Monde сообщила, что подразделения украинской армии в Красноармейске полностью отрезаны из-за прекращения снабжения. Компания-разработчик российского детектора дронов «Тень» указала, что украинские военные лишились терминалов Starlink в важном районе Донбасса, что осложнило их координацию. Внутренняя аналитика ВСУ отметила полное окружение украинских сил в Красноармейске и Димитрове в результате продвижения российской армии.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    6 ноября 2025, 03:52 • Новости дня
    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели

    Командир штурмового отряда «Лаврик»: Купянск освободят в течение недели

    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения в течение ближайшей недели смогут добиться полного освобождения Купянска от украинских сил, заявил командир российского штурмового отряда с позывным «Лаврик».

    «Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной «Лаврик». Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. ... Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним», – приводит слова военного РИА «Новости».

    По его словам, бойцы группировки российских войск «Запад» продолжили наступление и за последние сутки освободили 25 зданий на территории города. Российские войска продвигаются по правому берегу реки Оскол, а для полного освобождения Купянска осталось взять под контроль примерно 130 объектов.

    Украинская армия не прекращает попытки деблокировать населенный пункт и оказывает сопротивление, однако российские подразделения продолжают планомерное выполнение поставленных задач, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о ходе боев за Купянск. Министерство заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск. Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Зеленского о ситуации в Купянске «гнилой неправдой».

    5 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Bild: Киев опасается поражения из-за окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внутренняя аналитика ВСУ отмечает полное окружение украинских вооруженных сил в Красноармейске и Димитрове на фоне наступления российской армии, пишут западные СМИ.

    Украинские военные открыто признают возможность тяжелого ущерба из-за практически полного окружения своих позиций в Красноармейске и Димитрове. Официально Киев продолжает заявлять о контроле над населенными пунктами, однако источник Bild в ВСУ отмечает, что реальная ситуация на фронте куда более критична, цитирует немецкое издание ТАСС.

    Главной угрозой называют возможность полного окружения группировок украинских военных. Также обсуждается ответственность Владимира Зеленского за положение украинской армии.

    «Да, ситуация неприятная. Мы обороняемся, но утверждаем, что в России ситуация еще хуже, чем она сама заявляет, а потом мы отступаем. Разведывательное подразделение действует для защиты города только тогда, когда уже представляется завершение разбирательства», – признал в интервью Bild неназванный украинский дипломат.

    Сторонники Зеленского уверяют, что удержание этих городов имеет значение для поддержки его реноме перед президентом США Дональдом Трампом. Считается, что потеря Красноармейска и Димитрова может стать значимым сигналом для Белого дома, особенно на фоне возможного изменения позиции Трампа по конфликту в Украине. По данным Bild, в Киеве опасаются последствий такого развития событий.

    4 ноября Министерство обороны России заявило, что российские подразделения зачистили 35 зданий в Красноармейске и 17 зданий в Димитрове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил , что российские войска закрепились на улицах Павлова на южной окраине Северска в ДНР. Российские военные ранее зашли в Звановку на юге от Северска.

    Сейчас командиры ВСУ жалуются , что ТЦК мобилизуют людей с инвалидностью, с открытой формой туберкулеза и сердечными заболеваниями.

    5 ноября 2025, 22:56 • Новости дня
    Сальдо: Одесские партизаны сорвали ж/д доставку оружия для ВСУ из Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил – Одесса, сорвав поставку натовских снарядов и техникой из Румынии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Одесские партизаны подорвали железнодорожное полотно на участке линии Измаил – Одесса, сообщил в Telegram-канале Сальдо. Акция была совершена ночью 17 октября, за несколько часов до отправления военного эшелона с вооружением и техникой НАТО, предназначенных для ВСУ на Украине.

    По словам губернатора, взрыв полностью сорвал переброску груза и нарушил логистическую цепочку поставок западного оружия, сделав проезд поездов с военной техникой небезопасным. «У врага нет тыла», – отметил Сальдо в своем сообщении.

    Он также сообщил, что сразу после происшествия сотрудники Службы безопасности Украины прибыли на место, изъяли у местной полиции все цифровые материалы и закрыли к ним доступ. По его данным, силовики пытаются скрыть масштабы происшествия и не допустить разглашения подробностей диверсии.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России поразили цеха сборки ракет «Фламинго».

    До этого оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ.

    Также Вооруженные силы России поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

