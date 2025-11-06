Politico: На Украине выясняют обстоятельства «мобилизации» водителя Джоли

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что власти Украины выясняют обстоятельства и причины направления в военкомат мужчины из группы сопровождения Анджелины Джоли, передает ТАСС.

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что официальные лица «все еще пытаются понять, что именно произошло» с охранником звезды. По его словам, сама Джоли не уведомила правительство Украины о грядущем визите, пишет Politico.

Вскоре после инцидента украинские военные опубликовали информацию, что мобилизованным оказался водитель голливудской актрисы, однако затем они удалили свое сообщение. В ВСУ заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть данный факт, а подробности дела не разглашаются, отмечает газета.

При этом в военкомате Николаевской области сообщили, что мужчина действительно является водителем Анджелины Джоли и относился к резервистам. Ему был выдан приказ на явку на военные сборы, уточнили в ведомстве.

Ранее в среду Анджелина Джоли прибыла в Херсон, подконтрольный Киеву. Украинские СМИ сообщили, что охранника Джоли задержали ночью на блокпосте при въезде в Южноукраинск Николаевской области. Джоли посетила ТЦК, чтобы добиться освобождения мужчины, которого долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.

Позже сообщалось, что был задержан не охранник, а водитель Джоли, оказавшийся офицером запаса, попал в списки мобилизованных, так как не получил отсрочку.