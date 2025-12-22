Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.0 комментариев
Попытки украинских военнослужащих покинуть Димитров, окруженный российской армией, обречены на провал, из трех бригад ВСУ выжить удалось только двоим, которые сдались в плен, сообщил пленный украинский военнослужащий Виталий Набережный.
По его словам, каждая попытка прорыва заканчивается гибелью бойцов, и единственный шанс остаться в живых – сдаться.
По его словам, каждая попытка прорыва заканчивается гибелью бойцов, и единственный шанс остаться в живых – сдаться.
Он отметил, что был мобилизован против своей воли и им обещали простую службу. Вместе с другими он оказался в окруженном Димитрове, где украинским солдатам приказали только патрулировать улицы в поисках российских военных.
Набережный сообщил, что с ним в плен сдался еще один солдат из его бригады, и из трех полностью окруженных бригад выжили только двое.
«Если жить хочешь – надо сдаваться, ребят», – обратился он к украинским военным.
Пленный рассказал, что пытался привлечь внимание российских военных стрельбой по деревьям, чтобы затем сдаться без сопротивления.
По словам Набережного, украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении, испытывали серьёзные проблемы с обеспечением. Медикаменты были на исходе – остались только обезболивающие и парацетамол, а еду сбрасывали редко: одна банка тушёнки на двоих на несколько дней. Многие раненые не получали нужной помощи и питания, передает ТАСС.
Он также добавил, что был мобилизован насильно, и при отправке в войска ему обещали только «посмотреть окопы», однако по факту подразделение отправили на линию соприкосновения. Перемещались по городу в поисках мест, где могут быть российские военные, и в какой-то момент спрятались в подвале мирного жителя, а затем были переведены в многоквартирные дома.
Ранее президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил, что город Димитров полностью окружен, и половина города уже находится под контролем российских войск.
По словам Путина, украинские военные не получили приказа сложить оружие и пытаются выходить из окружения в Димитрове малыми группами.