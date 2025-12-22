Пленный ВСУ: Из трех окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили два солдата

Tекст: Вера Басилая

Попытки украинских военнослужащих покинуть Димитров, окруженный российской армией, обречены на неудачу, заявил пленный солдат Виталий Набережный, передает РИА «Новости».

По его словам, каждая попытка прорыва заканчивается гибелью бойцов, и единственный шанс остаться в живых – сдаться.

Он отметил, что был мобилизован против своей воли и им обещали простую службу. Вместе с другими он оказался в окруженном Димитрове, где украинским солдатам приказали только патрулировать улицы в поисках российских военных.

Набережный сообщил, что с ним в плен сдался еще один солдат из его бригады, и из трех полностью окруженных бригад выжили только двое.

«Если жить хочешь – надо сдаваться, ребят», – обратился он к украинским военным.

Пленный рассказал, что пытался привлечь внимание российских военных стрельбой по деревьям, чтобы затем сдаться без сопротивления.

По словам Набережного, украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении, испытывали серьёзные проблемы с обеспечением. Медикаменты были на исходе – остались только обезболивающие и парацетамол, а еду сбрасывали редко: одна банка тушёнки на двоих на несколько дней. Многие раненые не получали нужной помощи и питания, передает ТАСС.

Он также добавил, что был мобилизован насильно, и при отправке в войска ему обещали только «посмотреть окопы», однако по факту подразделение отправили на линию соприкосновения. Перемещались по городу в поисках мест, где могут быть российские военные, и в какой-то момент спрятались в подвале мирного жителя, а затем были переведены в многоквартирные дома.

Ранее президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил, что город Димитров полностью окружен, и половина города уже находится под контролем российских войск.

По словам Путина, украинские военные не получили приказа сложить оружие и пытаются выходить из окружения в Димитрове малыми группами.