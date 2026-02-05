Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Участники переговоров по Украине в Абу-Даби начали покидать место переговоров
Завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.
Участники консультаций по украинской проблематике в Абу-Даби завершили двухдневные переговоры и покидают место встречи, передает РИА «Новости».
Информацию об окончании консультаций подтвердил источник, близкий к переговорам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными. Россия, США и Украина достигли договоренности об обмене 314 военнопленными.