На Украине начали формировать «белый список» терминалов Starlink

Tекст: Ольга Иванова

На Украине начался процесс формирования «белого списка» терминалов Starlink, чтобы предотвратить их несанкционированное использование, передает ТАСС.

Министр обороны страны Михаил Федоров сообщил, что теперь пользоваться спутниковым интернетом смогут только проверенные и зарегистрированные устройства, остальные будут отключены.

По словам Федорова, решение о создании «белого списка» принято правительством страны. «Правительство приняло постановление про создание «белого списка» для терминалов спутникового Starlink. Вскоре на Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, все остальные будут отключены», – написал он в своем телеграм-канале.

Процесс верификации проходит во взаимодействии с компанией SpaceX Илона Маска. Гражданским лицам предложено проходить проверку в центрах оказания административных услуг, бизнесу – оформлять разрешение онлайн. Для военных создадут специальный закрытый канал для верификации. Сроки завершения формирования списка пока не называются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink.

Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

Перебои в работе Starlink фиксировались по всему миру.