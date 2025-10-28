Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Лавров заявил о подготовке Западом большой войны в Европе
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, обвинил западные страны в открытой подготовке новой крупной войны на территории Европы, указав на активизацию военных альянсов.
По его словам, западные страны больше не скрывают свои намерения по подготовке к новой крупной войне на европейском континенте, передает ТАСС.
«Они не скрывают и те приготовления, которые ведут к западу от Союзного государства России и Белоруссии, новой большой европейской войны», – подчеркнул Лавров.
По его словам, западные государства активно строят коалицию с целью усиления военного сотрудничества. В пример он привел июльское соглашение между Францией и Британией о координации их ядерных сил, а также создании некой Антанты для разработки ракетных систем. Кроме того, Лавров отметил соглашение между Германией и Британией, касающееся военного сотрудничества, и добавил, что недавно в Британии заговорили о придаче этому партнерству и ядерного аспекта.
Министр также заявил, что страны Европы усиливают милитаризацию, увеличивают финансирование военно-промышленного комплекса и проводят масштабные военные учения. По его словам, совершенствуются транспортная логистика и инфраструктура, необходимые для оперативной переброски войск на восточное направление.
