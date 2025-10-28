Лавров заявил о подготовке Западом большой войны в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, западные страны больше не скрывают свои намерения по подготовке к новой крупной войне на европейском континенте, передает ТАСС.

«Они не скрывают и те приготовления, которые ведут к западу от Союзного государства России и Белоруссии, новой большой европейской войны», – подчеркнул Лавров.

По его словам, западные государства активно строят коалицию с целью усиления военного сотрудничества. В пример он привел июльское соглашение между Францией и Британией о координации их ядерных сил, а также создании некой Антанты для разработки ракетных систем. Кроме того, Лавров отметил соглашение между Германией и Британией, касающееся военного сотрудничества, и добавил, что недавно в Британии заговорили о придаче этому партнерству и ядерного аспекта.

Министр также заявил, что страны Европы усиливают милитаризацию, увеличивают финансирование военно-промышленного комплекса и проводят масштабные военные учения. По его словам, совершенствуются транспортная логистика и инфраструктура, необходимые для оперативной переброски войск на восточное направление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжает расширение, несмотря на прежние обязательства Альянса этого не делать.