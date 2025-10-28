Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Лавров заявил о непрерывном расширении НАТО вопреки обязательствам
Расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
По его словам, расширение НАТО продолжается без перерыва, вопреки заверениям блока, которые давались в советский период, передает ТАСС.
Лавров отметил: «Расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки данным еще советским руководителям заверениям не продвигаться ни на дюйм на восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательствам не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, да и естественно, глобальному доминированию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Степашин заявил, что третья мировая война уже идет в скрытой форме. НАТО закупило для Украины вооружения на сумму два млрд долларов. Глава Минобороны Швеции призвал западные страны перейти в «режим войны».