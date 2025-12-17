В Мурманске спустя 56 лет осудили убийцу и насильника

В Мурманске осужден мужчина за убийство 56-летней давности

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Мурманске спустя 56 лет суд вынес обвинительный приговор 80-летнему жителю Архангельской области за убийство и изнасилование несовершеннолетней, сообщает управление СК России по Мурманской области.

По данным следствия, вечером 16 февраля 1969 года 13-летняя девочка вышла из дома подруги и не вернулась домой. Лишь 21 июня того же года ее тело с признаками насильственной смерти, заваленное камнями под телеграфным столбом нашли возле Семёновского озера.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала остановка сердца из-за травмы грудной клетки, а характер повреждений свидетельствовал о криминальном характере ухода из жизни покойной.

На протяжении десятилетий дело оставалось нераскрытым, несмотря на проверку большого круга подозреваемых. Прорыв произошёл после нового комплекса следственных и криминалистических мероприятий, позволивших установить личность убийцы – уроженца Вологодской области 1945 года рождения, работавшего в 1969 году на стройке в Ленинском районе Мурманска.

Выяснилось, что в период с 1975 по 1983 годы он четыре раза привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

Под тяжестью собранных улик обвиняемый полностью признал вину и рассказал детали совершённого деяния. Он признался, что в день трагедии был пьян, увидел девочку, затащил её в подвал, где совершил изнасилование, а затем убил и спрятал тело у Семёновского озера.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

