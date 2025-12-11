Лавров сообщил о запрете Турции передавать С-400 на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

По словам министра, Россия продала Турции современные системы ПВО, несмотря на недовольство стран Запада, в том числе США, передает ТАСС.

Лавров заявил: «И Турецкая Республика владеет этими системами к неудовольствию Запада, в том числе к неудовольствию Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты, зная об интересе Анкары к покупке истребителей F-35, обусловили поставку этих самолетов отказом Турции от противовоздушных систем С-400». Он уточнил, что обсуждение возможности передачи этих комплексов третьей стране периодически возникает в медиа-пространстве.

Министр отметил, что накануне Евросоюз якобы предложил Турции выкупить комплексы С-400 и переправить их на Украину. Лавров подчеркнул, что подобные решения нельзя принимать без консультаций с Россией, поскольку это нарушает обязательства Турции как покупателя российского вооружения.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем С-400 и готова обсуждать иные направления военно-технического сотрудничества.