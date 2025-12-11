  • Новость часаПутин об освобождении Северска: Сказал и сделал. Мужчина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провальные британские бронемашины придется осваивать Украине
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Обманутая мошенниками пианистка Адфельдт решила вернуть себе проданную квартиру
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января
    В Восточной Европе возмутились новой стратегией нацбезопасности США
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    19 комментариев
    11 декабря 2025, 17:30 • Справки

    Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

    Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    Когда отправлять письмо

    Новогодняя почтовая кампания официально стартовала 18 ноября – в день рождения Деда Мороза. Этот период продолжается до середины января следующего года.

    Оптимальные сроки отправки бумажного письма – до середины декабря. Время доставки зависит от региона отправления: из Москвы в Великий Устюг письмо идет 3-6 дней, из Санкт-Петербурга – 7-8 дней, из Владивостока – около недели. Отправка в первой половине декабря гарантирует, что послание дойдет до адресата к праздникам.

    Для участия в ежегодном конкурсе на лучшее письмо в Московской усадьбе Деда Мороза необходимо отправить послание до 20 января 2026 года. Победителей в детской и взрослой номинациях приглашают в резиденцию на встречу с волшебником.

    Электронные письма обрабатываются быстрее – ответ приходит в течение двух-трех дней.

    Официальные адреса для отправки

    Главный почтовый адрес Деда Мороза находится в Великом Устюге Вологодской области. Для отправки письма через Почту России указывается следующий адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А, Почта Деда Мороза.

    В Москве функционирует отдельная резиденция зимнего волшебника. Почтовый адрес Московской усадьбы Деда Мороза: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д.

    Для электронных обращений доступны следующие каналы:

    • онлайн-форма на официальном сайте Московской усадьбы Деда Мороза;

    • электронная почта для писем в Великий Устюг: ao_dm_pochta@mail.ru;

    • электронная почта Московской усадьбы: postcard@ao-dedmoroz.ru.

    В столице перед Новым годом устанавливают более 150 специальных почтовых ящиков в парках, культурных центрах и торговых комплексах. Снеговик-почтовик еженедельно собирает письма и доставляет их в усадьбу.

    Региональные резиденции зимних волшебников

    Помимо основных адресов, письма принимают местные резиденции:

    • Карельский Паккайне: 186000, Республика Карелия, город Олонец, улица 30-летия Победы, дом 8;

    • Татарский Кыш Бабай: 422035, Республика Татарстан, Арский район, село Новый Кырлай;

    • Ямальский Ямал Ири: 629007, ЯНАО, Салехард, улица Республики, дом 5.

    Структура письма

    Письмо Деду Морозу не имеет строгого регламента, однако соблюдение определенной структуры повышает шансы на получение ответа.

    Приветствие должно быть вежливым и уважительным. Допустимы обращения: «Здравствуй, Дедушка Мороз», «Дорогой Дед Мороз», «Уважаемый Дедушка».

    Представление включает имя, возраст и место проживания автора. Дети могут указать класс обучения, увлечения и интересы.

    Рассказ о себе содержит информацию о достижениях за прошедший год: успехи в учебе, спорте, творчестве, добрые поступки. Этот раздел демонстрирует, что автор заслуживает внимания волшебника.

    Просьба или пожелание формулируется конкретно и обоснованно. Рекомендуется ограничиться одним-двумя желаниями и пояснить, почему именно этот подарок важен.

    Завершение письма включает пожелания здоровья и благополучия Деду Морозу, благодарность за прошлогодние подарки, прощание и подпись.

    Образец письма для ребенка

    Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!

    Меня зовут Мария, мне восемь лет. Я живу в Москве и учусь во втором классе. В этом году я закончила первую четверть на отлично и начала заниматься фигурным катанием.

    Я стараюсь помогать маме по дому: убираю свою комнату, слежу за младшим братом. Летом мы с бабушкой посадили цветы на даче, и они выросли очень красивыми.

    Дедушка Мороз, я очень хочу получить в подарок набор для рисования с красками и мольбертом. Мне нравится рисовать, и я хочу научиться делать настоящие картины.

    Спасибо тебе за прошлогодний подарок  куклу, она до сих пор моя любимая игрушка. Желаю тебе крепкого здоровья и волшебной зимы!

    С наступающим Новым годом!

    Маша Иванова, 1 декабря 2025 года.

    Альтернативные способы отправки

    Эти способы подходят для маленьких детей, которым важен элемент волшебства. Родители забирают письмо и организуют ответ от имени Деда Мороза.

    • положить конверт под новогоднюю ёлку;

    • оставить в морозильной камере холодильника;

    • закрепить на оконной раме снаружи;

    • построить снежный почтовый ящик во дворе.

    Как получить ответ

    При отправке бумажного письма с указанием обратного адреса ответ приходит в течение нескольких недель или месяцев. Почта Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно получает более 200 тысяч писем, поэтому обработка занимает время.

    Электронные письма обрабатываются оперативнее. Ответ с официального адреса Московской усадьбы приходит в течение двух-трех дней на указанную электронную почту.

    Для гарантированного получения ответа можно заказать именное письмо от Деда Мороза через официальные сервисы. Такие письма оформляются на фирменных бланках с печатью резиденции и отправляются из Великого Устюга с соответствующим почтовым штемпелем.

    Традиция новогодней переписки с Дедом Морозом сохраняется уже более 26 лет. За это время почта в Великом Устюге получила свыше 4,5 млн писем. Отправка послания зимнему волшебнику остается простым и доступным способом создать праздничное настроение для всей семьи.

    Главное
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США
    Военных ВСУ после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики
    В Финляндии назвали причину перевооружения Европы
    Глава правительства Болгарии объявил о досрочной отставке кабмина
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Актер Добронравов рассказал о желании дочерей связать жизнь с искусством

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации