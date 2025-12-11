Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

Когда отправлять письмо

Новогодняя почтовая кампания официально стартовала 18 ноября – в день рождения Деда Мороза. Этот период продолжается до середины января следующего года.

Оптимальные сроки отправки бумажного письма – до середины декабря. Время доставки зависит от региона отправления: из Москвы в Великий Устюг письмо идет 3-6 дней, из Санкт-Петербурга – 7-8 дней, из Владивостока – около недели. Отправка в первой половине декабря гарантирует, что послание дойдет до адресата к праздникам.

Для участия в ежегодном конкурсе на лучшее письмо в Московской усадьбе Деда Мороза необходимо отправить послание до 20 января 2026 года. Победителей в детской и взрослой номинациях приглашают в резиденцию на встречу с волшебником.

Электронные письма обрабатываются быстрее – ответ приходит в течение двух-трех дней.

Официальные адреса для отправки

Главный почтовый адрес Деда Мороза находится в Великом Устюге Вологодской области. Для отправки письма через Почту России указывается следующий адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А, Почта Деда Мороза.

В Москве функционирует отдельная резиденция зимнего волшебника. Почтовый адрес Московской усадьбы Деда Мороза: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д.

Для электронных обращений доступны следующие каналы:

онлайн-форма на официальном сайте Московской усадьбы Деда Мороза;

электронная почта для писем в Великий Устюг: ao_dm_pochta@mail.ru;

электронная почта Московской усадьбы: postcard@ao-dedmoroz.ru.

В столице перед Новым годом устанавливают более 150 специальных почтовых ящиков в парках, культурных центрах и торговых комплексах. Снеговик-почтовик еженедельно собирает письма и доставляет их в усадьбу.

Региональные резиденции зимних волшебников

Помимо основных адресов, письма принимают местные резиденции:

Карельский Паккайне: 186000, Республика Карелия, город Олонец, улица 30-летия Победы, дом 8;

Татарский Кыш Бабай: 422035, Республика Татарстан, Арский район, село Новый Кырлай;

Ямальский Ямал Ири: 629007, ЯНАО, Салехард, улица Республики, дом 5.

Структура письма

Письмо Деду Морозу не имеет строгого регламента, однако соблюдение определенной структуры повышает шансы на получение ответа.

Приветствие должно быть вежливым и уважительным. Допустимы обращения: «Здравствуй, Дедушка Мороз», «Дорогой Дед Мороз», «Уважаемый Дедушка».

Представление включает имя, возраст и место проживания автора. Дети могут указать класс обучения, увлечения и интересы.

Рассказ о себе содержит информацию о достижениях за прошедший год: успехи в учебе, спорте, творчестве, добрые поступки. Этот раздел демонстрирует, что автор заслуживает внимания волшебника.

Просьба или пожелание формулируется конкретно и обоснованно. Рекомендуется ограничиться одним-двумя желаниями и пояснить, почему именно этот подарок важен.

Завершение письма включает пожелания здоровья и благополучия Деду Морозу, благодарность за прошлогодние подарки, прощание и подпись.

Образец письма для ребенка

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!

Меня зовут Мария, мне восемь лет. Я живу в Москве и учусь во втором классе. В этом году я закончила первую четверть на отлично и начала заниматься фигурным катанием.

Я стараюсь помогать маме по дому: убираю свою комнату, слежу за младшим братом. Летом мы с бабушкой посадили цветы на даче, и они выросли очень красивыми.

Дедушка Мороз, я очень хочу получить в подарок набор для рисования с красками и мольбертом. Мне нравится рисовать, и я хочу научиться делать настоящие картины.

Спасибо тебе за прошлогодний подарок – куклу, она до сих пор моя любимая игрушка. Желаю тебе крепкого здоровья и волшебной зимы!

С наступающим Новым годом!

Маша Иванова, 1 декабря 2025 года.

Альтернативные способы отправки

Эти способы подходят для маленьких детей, которым важен элемент волшебства. Родители забирают письмо и организуют ответ от имени Деда Мороза.

положить конверт под новогоднюю ёлку;

оставить в морозильной камере холодильника;

закрепить на оконной раме снаружи;

построить снежный почтовый ящик во дворе.

Как получить ответ

При отправке бумажного письма с указанием обратного адреса ответ приходит в течение нескольких недель или месяцев. Почта Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно получает более 200 тысяч писем, поэтому обработка занимает время.

Электронные письма обрабатываются оперативнее. Ответ с официального адреса Московской усадьбы приходит в течение двух-трех дней на указанную электронную почту.

Для гарантированного получения ответа можно заказать именное письмо от Деда Мороза через официальные сервисы. Такие письма оформляются на фирменных бланках с печатью резиденции и отправляются из Великого Устюга с соответствующим почтовым штемпелем.

Традиция новогодней переписки с Дедом Морозом сохраняется уже более 26 лет. За это время почта в Великом Устюге получила свыше 4,5 млн писем. Отправка послания зимнему волшебнику остается простым и доступным способом создать праздничное настроение для всей семьи.