Шойгу заявил о единстве позиций России и Лаоса по украинскому кризису

Шойгу: Позиции России и Лаоса совпадают по многим вопросам

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Шойгу, Россия и Лаос выступают на международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, не только как партнеры, но и как стратегические союзники, действуя «единым фронтом», передает ТАСС.

«Мы с Лаосом на международных площадках, в частности в Организации Объединенных Наций, выступаем не просто как друзья, как партнеры и стратегические крупные союзники. Мы выступаем, могу сказать, прямо единым фронтом», – подчеркнул он.

Секретарь СБ уточнил, что это касается в первую очередь проблемы героизации нацизма и новых ее проявлений, о которых «15-20 лет назад и подумать было невозможно». По его словам, согласие России и Лаоса распространяется практически на все вопросы повестки – как региональной, так и международной, включая ситуацию на Украине.

Ранее Шойгу выразил благодарность Лаосу за поддержку участников СВО.

Накануне он прибыл в Лаос для переговоров.