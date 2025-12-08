В Московском зоопарке родились два амурских тигренка

Амурский тигр – самый крупный и один из самых редких подвидов тигра. Это единственный подвид, способный жить в снегу и при сильных отрицательных температурах (фото: Пресс-служба Московского зоопарка/РИА Новости)

Для Шивы это не первое потомство. В 2020 году она стала мамой четверых тигрят, которых родила от самца Тихона. Малыши подросли и уехали в зоопарки Дальнего Востока и Казахстана создавать свои семьи (фото: Пресс-служба Московского зоопарка/РИА Новости)

В середине ноября малыши весили по 12 кг. Это оптимальный показатель. Первые три месяца тигрята питались материнским молоком, а сейчас уже сами успешно охотятся на перепелок. Взрослые самки весят 120-160 кг, а самцы – 180-260 кг (фото: Пресс-служба Московского зоопарка/РИА Новости)

Детеныши от тигров-природников – по-настоящему «королевские», так как внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида. Дети уже стали выходить из своего укрытия в уличный вольер (фото: Пресс-служба Московского зоопарка/РИА Новости)

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка у самки Шивы и самца Амура-Ориона родились два амурских тигренка – мальчик и девочка. Они появились на свет в конце августа, но мама долго прятала их от посторонних (фото: Пресс-служба Московского зоопарка/РИА Новости)

