  • Новость часаСпасатели потушили пожар на морском терминале в Туапсе после атаки дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    2 мая 2026, 09:10 • Новости дня

    Румыния вновь подняла истребители после появления дронов у границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румыния ночью в субботу поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.

    Румыния вновь поднимала истребители F-16 в ночь на субботу у границы с Украиной из-за группы дронов, передает РИА «Новости». По информации министерства национальной обороны страны, радары зафиксировали группу из 20 российских беспилотников, которые двигались в направлении Исмаила на Украине. В заявлении министерства говорится: «Два истребителя F-16 из боевой службы воздушной полиции вылетели около 02:00 с 86-й авиабазы, расположенной в Фетешти».

    Румынское министерство также утверждает, что один из дронов мог кратковременно проникнуть в национальное воздушное пространство в районе Килии, однако конкретных доказательств не предоставлено. В ответ на подобные инциденты НАТО усилило мониторинг неба над Румынией, разместив дополнительные системы раннего предупреждения.

    Ранее румынский парламент принял закон, позволяющий сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. Власти России неоднократно подчеркивали, что обвинения в нарушении российского воздушного пространства европейских стран не имеют под собой оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года румынские военные подняли в небо истребители для наблюдения за неопознанными объектами.


    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    2 мая 2026, 01:39 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году

    Tекст: Антон Антонов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена украинских политиков, ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

    Медведчук подчеркнул, что за десять дней до массового убийства прошло специальное совещание под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, передает ТАСС.

    «Трагедия Одессы 2 мая 2014 года показала истинные намерения коллективного Запада относительно русскоязычного населения Украины, которые украинские неонацисты воплотили в жизнь», – заявил Медведчук.

    Он отметил, что в обсуждении операции участвовали глава МВД Арсен Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России), который на тот момент был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

    Датой проведения операции специально выбрали день футбольного матча, чтобы оправдать присутствие фанатов и 500 радикалов «Правого сектора». Доставку участников обеспечивали Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), Парубий, Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Игорь Палица, который позднее стал губернатором Одесской области, он руководил акцией на месте, пояснил Медведчук.

    По словам Медведчука, западные кураторы начали создание государства, нацеленного на уничтожение русского языка и культуры, что стало сигналом для Донбасса. Он добавил, что успешная денацификация на Украине возможна только после суда над виновными в одесской трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека в 2025 году обвинил украинские власти в непринятии мер для предотвращения насилия в Одессе. Российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Авакова (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Экс-спикер Рады и бывший глава СНБО Андрей Парубий был убит во Львове в конце августа. В декабре на Украине Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) продлили содержание под стражей по нескольким уголовным делам.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. Днем 2 мая в центре Одессы произошли столкновения между «антимайдановцами», футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана».

    В результате конфликта палаточный лагерь был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись противники госпереворота, был подожжен сторонниками госпереворота и националистами. Жертвами трагедии стали 48 человек, свыше 250 пострадали.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 02:32 • Новости дня
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Мирное разрешение украинского кризиса станет возможным только после прекращения попыток Североатлантического альянса нанести стратегический урон Москве, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», – сказал дипломат.

    Представитель ведомства добавил, что эскалация кризиса продолжается. Большинство европейских государств сохраняют враждебный антироссийский курс, используя провокационную риторику и планируя опасные авантюры для нанесения ущерба Москве руками Киева, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Дипломат сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения. Посол Родион Мирошник отметил отсутствие европейских инициатив для мирного урегулирования конфликта.

    1 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль Покаляное в Харьковской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минрбороны.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка «Север» за минувшую неделю нанесла поражение живой силе и технике семи механизированных, четырех мотопехотных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии, а также двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1270 военнослужащих, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Запад» освободили Ильичовку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за прошедшую неделю составили свыше 1340 военнослужащих, 14 бронемашин и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки за последнюю неделю освободили населенные пункты Ильиновка и Новодмитровка в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1125 военнослужащих, 17 бронемашин, из них два американских бронетранспортера М113, 13 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Центр» освободили Новоалександровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего на этом направлении за неделю противник потерял свыше 2045 военнослужащих, 18 бронемашин, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

    За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1960 военнослужащих, 17 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    На данном направлении за минувшую неделю ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

    Днем ранее подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    До этого ВС России освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР.

    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    2 мая 2026, 08:36 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об уничтожении 215 украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные расчёты ПВО за одну ночь уничтожили 215 беспилотников самолетного типа, атаковавших сразу 16 российских регионов и две морские акватории.

    В течение прошедшей ночи, с 20:00 1 мая до 8:00 2 мая, дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Атаки зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дрона ВСУ на сельхозпредприятие в Белгородской области мирная жительница получила травмы.

    2 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще два БПЛА», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    После этого он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    В районах обнаружения фрагментов ликвидированных аппаратов продолжают работать профильные ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    2 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарий изоляции Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

    Булатов указал, что после того, как Россия начала проведение специальной военной операции на Украине, западные государства предпринимают «попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе», передает РИА «Новости».

    Они осуществили «ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», отметил дипломат.

    «Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила, что даст решительный ответ на любые попытки блокады Калининградской области. Сообщалось, что страны Евросоюза и НАТО готовятся испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства. Помощник президента Николай Патрушев предупредил о тренировках Североатлантического альянса по захвату этого российского региона.

    1 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    Российская ПВО за три часа уничтожила 33 украинских беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    За три вечерних часа над территорией России и акваториями двух морей были перехвачены 33 украинских беспилотника самолетного типа.

    Вооруженные силы России в период с 17.00 до 20.00 отразили масштабный налет вражеских дронов, передает официальный канал Минобороны.

    За этот период отечественные системы ПВО обнаружили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Воздушные цели были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над Республикой Крым.

    Кроме того, вражеские аппараты сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.


    1 мая 2026, 17:25 • Новости дня
    Российские силы ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников за девять часов

    Tекст: Мария Иванова

    С восьми утра до пяти вечера российские военные отразили массированную атаку, сбив сотню вражеских аппаратов над десятью регионами и акваторией Азовского моря.

    Масштабный налет вражеских дронов продолжался с восьми утра до 17.00 по московскому времени, передает канал Минобороны в Max.

    За этот период отечественные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Атаки были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 1 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 141 украинский беспилотник над российскими регионами.

    За последнюю неделю апреля военные сбили более 2,5 тыс. вражеских дронов.

    2 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие сдались в плен российскому БПЛА на славянском направлении, сообщил один из сдавшихся в плен таким образом, военнослужащий 81-ой бригады ВСУ Евгений Кашенко.

    Украинские военнослужащие сдались в плен российскому беспилотнику на славянском направлении, передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел у села Закотное.

    Кашенко рассказал, что украинская группа получила приказ вернуть утраченные позиции. По его словам, «мы вышли двойками в темное время суток, нашли небольшой окоп и ярок, где нас обнаружил ваш БПЛА. Мы решили сдаться, не хотели умирать. Нам скинули рацию, и мы по рации пошли сдаваться в плен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений ВС России в районах Константиновки, Красного Лимана и на славянском направлении.


    2 мая 2026, 02:18 • Новости дня
    Летевший на Москву беспилотник сбит силами ПВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Сейчас на месте падения обломков беспилотника находятся специалисты экстренных и оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 17.00 до 20.00 мск над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей системы ПВО сбили 33 дрона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    2 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области действует режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», – говорится в сообщении главы региона, опубликованном в «Максе».

    Дрозденко также отметил, что жители Ленинградской области могут столкнуться с понижением скорости мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москве ликвидированы пять БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    2 мая 2026, 06:52 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили два беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    В сообщении, опубликованном Дрозденко в «Максе», говорится, что «силами ПВО уничтожено два БПЛА в Ленинградской области». Подчеркивается, что «боевая работа продолжается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области. Также БПЛА были сбиты на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    2 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов перехваченного дрона находятся специалисты профильных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении одного БПЛА на подлете к Москве. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


    Главное
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке
    Володин сообщил о росте числа бегущих из ЕС европейцев
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области
    Иран передал США новое предложение об окончании войны
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно. В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

    Администрация президента США Дональда Трампа выделила полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Евросоюзе. Заниматься этим будет замглавы Госдепа Сара Роджерс – женщина яркая и опасная, однако итог сетевой войны кажется предрешенным: только хуже будет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации