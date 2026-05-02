Румыния вновь подняла истребители после появления дронов у границы
Румыния ночью в субботу поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
Румыния вновь поднимала истребители F-16 в ночь на субботу у границы с Украиной из-за группы дронов, передает РИА «Новости». По информации министерства национальной обороны страны, радары зафиксировали группу из 20 российских беспилотников, которые двигались в направлении Исмаила на Украине. В заявлении министерства говорится: «Два истребителя F-16 из боевой службы воздушной полиции вылетели около 02:00 с 86-й авиабазы, расположенной в Фетешти».
Румынское министерство также утверждает, что один из дронов мог кратковременно проникнуть в национальное воздушное пространство в районе Килии, однако конкретных доказательств не предоставлено. В ответ на подобные инциденты НАТО усилило мониторинг неба над Румынией, разместив дополнительные системы раннего предупреждения.
Ранее румынский парламент принял закон, позволяющий сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. Власти России неоднократно подчеркивали, что обвинения в нарушении российского воздушного пространства европейских стран не имеют под собой оснований.
