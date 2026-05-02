МЧС: На отдельных территориях могут запретить готовить шашлыки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Местные власти получили право временно запрещать разведение открытого огня, в том числе приготовление шашлыков, на территории отдельных регионов из-за повышения пожарной опасности, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, напомнив, что такие меры регулируются статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности».

В министерстве подчеркнули, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан может достигать 15 тыс. рублей, а при введении особого противопожарного режима – до 20 тыс. рублей. Если нарушение приводит к пожару и ущербу имуществу или здоровью людей, сумма штрафа возрастает до 50 тыс. рублей, а при тяжких последствиях наступает уголовная ответственность.

Избежать наказания можно, если соблюдать правила безопасности при приготовлении шашлыков. Мангал или гриль следует размещать не ближе 5 метров от зданий, а вокруг – на 2 метра – очистить территорию от мусора и сухой травы. Необходимо также иметь под рукой воду, песок или огнетушитель для тушения возможного пожара.

Во время особого противопожарного режима использовать мангал или гриль на природе запрещено. В городской черте жарить шашлыки допускается только в специально оборудованных местах.

Власти Московской области ввели в регионе особый противопожарный режим с запретом на разведение костров.