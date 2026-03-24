Юрист назвал размер штрафа за приготовление шашлыка на балконе жилого дома

Юрист Овсепян назвал размер штрафа за приготовление шашлыка на балконе жилого дома

Tекст: Ольга Иванова

За приготовление шашлыков и разведение открытого огня на балконе жилого дома предусмотрен штраф до 15 тыс. руб., передает АГН «Москва». Об этом сообщил ассистент кафедры административного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Рубен Овсепян.

Он уточнил, что запрет распространяется не только на балконы, но и на территории общего пользования – во дворах многоквартирных домов, на улицах, в парках и скверах, если нет специально оборудованных площадок для приготовления еды на открытом огне. Согласно словам юриста, в жилых домах нельзя использовать мангалы, жаровни и аналогичные приборы.

Овсепян отметил, что подобные действия считаются нарушением требований пожарной безопасности и караются по ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан максимальный размер штрафа достигает 15 тыс. руб.

