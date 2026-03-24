Юрист назвал размер штрафа за приготовление шашлыка на балконе жилого дома

Юрист Овсепян назвал размер штрафа за приготовление шашлыка на балконе жилого дома
За приготовление шашлыков на балконе жилого дома гражданам грозит административный штраф, максимальная сумма которого может достигать 15 тыс. рублей, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса им. Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина Рубен Овсепян.
Он уточнил, что запрет распространяется не только на балконы, но и на территории общего пользования – во дворах многоквартирных домов, на улицах, в парках и скверах, если нет специально оборудованных площадок для приготовления еды на открытом огне. Согласно словам юриста, в жилых домах нельзя использовать мангалы, жаровни и аналогичные приборы.
Овсепян отметил, что подобные действия считаются нарушением требований пожарной безопасности и караются по ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан максимальный размер штрафа достигает 15 тыс. руб.
