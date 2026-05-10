Aramco спрогнозировала восстановление нефтяного рынка только в 2027 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нассер заявил, что ситуация на мировом нефтяном рынке может нормализоваться только к 2027 году, если ограничения на торговые потоки через Ормузский пролив сохранятся еще хотя бы несколько недель, передает РИА «Новости». По его словам, при немедленном возобновлении поставок на восстановление рынка потребуется несколько месяцев, однако при продолжительном ограничении перебои могут затянуться на годы.

Нассер добавил: «Если торговые потоки через Ормузский пролив возобновятся немедленно или сегодня, потребуется несколько месяцев, чтобы рынок нефти восстановил равновесие. Но если торговля и судоходство останутся ограниченными более чем на несколько недель, мы ожидаем, что перебои с поставками сохранятся, а ситуация на рынке нормализуется только в 2027 году», – приводит его слова агентство Bloomberg.

Топ-менеджер отметил, что Saudi Aramco удалось частично смягчить последствия ближневосточного конфликта благодаря стратегическому планированию, в том числе строительству трубопровода «Восток-Запад». Тем не менее, поставки в мировую энергетическую систему остаются ограниченными. Нассер подчеркнул, что энергетической отрасли необходимо активнее планировать и увеличивать инвестиции для повышения устойчивости на случай возможных новых кризисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов с важными грузами.

Глава корпорации Shell Ваэль Саван оценил потери мирового нефтяного рынка почти в один миллиард баррелей.

Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль спрогнозировал кардинальную перестройку глобальной энергетической карты.