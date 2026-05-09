Ушаков: Москва и Вашингтон активизировали переговоры по Украине
Российская и американская стороны активизировали контакты на фоне угроз украинского руководства, что позволило достичь договоренности о перемирии на День Победы, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«С учетом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева, активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии», – цитирует Ушакова ТАСС.
Дипломат добавил, что зарубежные лидеры с пониманием отнеслись к позиции Москвы относительно возможных террористических акций со стороны украинских властей.
Ушаков также обратил внимание на то, что ударов по Красной площади не последовало. В связи с этим Россия не стала наносить массированный ответный ракетный удар по Киеву.
Кроме того, в трехсторонних переговорах по украинскому вопросу возникла пауза. По словам помощника президента, сроки возобновления дискуссий пока неизвестны, а договоренностей о следующем раунде нет. Он отметил, что украинская сторона прекрасно понимает, какие шаги ей необходимо предпринять для успешного продолжения диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая. МИД указывал на нервную реакцию киевского режима по поводу празднования на Красной площади.