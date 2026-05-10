    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    10 мая 2026, 12:03 • Новости дня

    Фицо заявил об ожидании звонков от политиков Европы после встречи с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предсказал, что европейские политики вскоре начнут звонить ему с вопросами о деталях его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    «Ценность встреч, которые я провожу с Зеленским или президентом Путиным, заключается в том, что мы получаем ценную информацию. Через минуту уже будут звонить: «Что сказал Путин? Что сказал Путин?»» – заявил Фицо на пресс-конференции в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «Я на это скажу: «Ну так езжайте туда, поговорите с ним, мы маленькая страна, Словакия – маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы», – добавил он.

    Ранее Фицо сообщил, что проведет экстренное совещание с представителями компании Transpetrol, которая управляет словацким участком нефтепровода «Дружба».

    9 мая Фицо присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о полном отказе от сотрудничества с немецкой Siemens и переходе на альтернативные решения для атомных проектов.

    Росатом не будет сотрудничать с немецким концерном Siemens из-за непотребного поведения компании как поставщика, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев журналистам в Кремле и добавил, что отказ Германии от атомной энергетики лишил Siemens роли на мировом рынке.

    Он отметил: «Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений... теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens».

    Напомним, что в феврале Росатом официально прекратил контракт с Siemens по проекту венгерской АЭС «Пакш-2». Причиной стало невыполнение немецкой компанией обязательств по договору. Ранее Siemens не выполнил контракт по поставкам для турецкой АЭС «Аккую», после чего необходимое оборудование было приобретено у партнеров из дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Siemens намерен сократить численность сотрудников по всему миру, включая 2850 человек в Германии.

    Ранее российские турбины начали вытеснять продукцию Siemens на внутреннем рынке. А дочернее предприятие Siemens в России ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс» в соответствии с записью в ЕГРЮЛ.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    Немецкий политик Нимайер по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    9 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины

    Лавров: Киевский режим никогда не был договороспособен

    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, передают «Вести». По его словам, этот факт не является неожиданностью и сохраняется на протяжении долгого времени.

    «Они никогда не были договороспособны. Никогда», – подчеркнул Лавров в интервью. Министр отметил, что подобная ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине и вплоть до минских и стамбульских договоренностей, заключенных в апреле 2022 года.

    Лавров также добавил, что не видит никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима и считает такую позицию последовательной на протяжении последних лет.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил неготовность режима Владимира Зеленского к конструктивным переговорам.

    Также Лавров заявил, что Запад ежедневно усугубляет ситуацию вокруг дипломатии и использует Владимира Зеленского как инструмент антироссийской политики.

    9 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин отметил позитивные изменения в отношениях России и Абхазии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой заявил о положительных изменениях в отношениях между Россией и Абхазией, подчеркнув улучшение торговых показателей.

    Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией за время президентства Бадры Гунбы претерпели позитивные изменения, передает РИА «Новости».

    «Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16% – это хороший показатель», – сказал Путин в ходе встречи.

    Глава российского государства подчеркнул, что сделать еще предстоит многое, и предложил посвятить разговор этой теме.

    Также Путин выразил благодарность Бадре Гунбе за участие в праздновании Дня Победы в Москве и напомнил о вкладе народа Абхазии в победу в Великой Отечественной войне.

    «Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый господин президент, очень рад вас видеть снова. И хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным», – сказал Путин в ходе встречи с Гунбой.

    Российский лидер напомнил, что более 55 тыс. жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне, из них 23 человека стали Героями Советского Союза, а 17 тыс. представителей титульной нации погибли.

    Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    9 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Евросовета разъяснил слова о диалоге с Россией

    Кошта заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией при подходящем моменте

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Европейские власти планируют выстраивать диалог с российским руководством исключительно при благоприятных обстоятельствах, передает РИА Новости.

    «Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши вопросы безопасности», – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в беседе с журналистами.

    Политик подчеркнул готовность Брюсселя сделать все необходимое для обеспечения безопасности Европы, сообщает издание Euractiv. Он также выразил поддержку усилиям американского лидера в этом направлении.

    Ранее газета Financial Times расценила предыдущие слова главы Евросовета как признак подготовки объединения к мирному процессу. Кошта заявил, что руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с представителями Евросоюза.

    По словам Пескова, российская сторона предпочитает разрешать все разногласия с европейскими странами исключительно за столом переговоров.

    9 мая 2026, 13:47 • Новости дня
    Гостья парада Победы из ДНР: 9 мая показало, что народ России нельзя запугать
    Гостья парада Победы из ДНР: 9 мая показало, что народ России нельзя запугать
    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то, что Киев угрожал атаковать парад Победы, народ России не испугался. Полные трибуны во время торжественных мероприятий – тому подтверждение. На Красной площади царила позитивная атмосфера и чувствовалась гордость за страну, сказала газете ВЗГЛЯД гостья парада Наталья Богаченко.

    «Я уже второй раз по приглашению попадаю на парад Победы в Москве. Для меня присутствовать на этом торжественном мероприятии – большая честь. Более того, я каждый раз убеждаюсь в силе нашего народа, который невозможно сломить. И, как сказал президент, победа всегда была за нами, и так будет вновь», – сказала Наталья Богаченко, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в ДНР, присутствовавшая на параде.

    Собеседница отметила, что для ее семьи память о героях страны имеет особое значение. «Как и в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня мужчины моей семьи защищают страну. Мои муж и брат отдали жизни на поле боя ради нашей родины», – пояснила она.

    По словам Богаченко, на параде в Москве в этом году царила позитивная и торжественная атмосфера. «Рядом сидели участники СВО. Они с нескрываемой гордостью вставали в минуту молчания и под звуки гимна. Было видно, что для них это целая жизнь», – заметила женщина.

    Она также обратила внимание на те угрозы, которые звучали в преддверии 9 мая со стороны Киева. «Есть ощущение, что противник хотел запугать народ России, чтобы люди просто не пошли на парад, не участвовали в торжественных мероприятиях. Но все те, кто был на параде, – это люди, сильные духом, их ничем не напугать. И факт того, что трибуны были полны, лишь доказывает, что нас невозможно запугать», – заключила Богаченко.

    Ранее в Москве на Красной площади прошел парад Победы. В этом году из-за текущей оперативной обстановки не были задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадеты, а также колонны военной техники.

    С речью выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сегодня россияне отмечают праздник «с чувствами гордости и любви к своей стране». «Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – добавил президент.

    «Наш солдат понес колоссальные потери, принес колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной Победы», – подчеркнул он.

    Путин также напомнил, что «великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции». Большую роль в будущей победе президент отвел тылу: «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России!».

    В заключении своей речи Путин подчеркнул: «Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!».

    9 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин назвал попытку вступления Украины в ЕС началом украинского кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин пояснил, что эти евроинтеграционные устремления в конечном счете привели к государственному перевороту в Киеве. В дальнейшем, подчеркнул президент, последствия переворота вызвали события в Крыму, определили позицию жителей юго-восточных регионов и привели к началу полномасштабных боевых действий.

    Кроме того, касаясь темы дипломатического урегулирования, Путин упомянул свой опыт минских соглашений. Он обратил внимание, что бесконечные разговоры без предварительной тщательной работы специалистов часто оказываются безрезультатными: «Можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью без толку». По его словам, обеим сторонам должно быть понятно, что «договоренности полностью согласованы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.

    9 мая 2026, 23:10 • Новости дня
    Путин: Сила России помешает попыткам Европы замалчивать советский подвиг

    Tекст: Антон Антонов

    Укрепление мощи российского государства заставит европейские страны прекратить попытки стереть из истории подвиг советских солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    «Чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин считает, что попытки европейских политиков переписывать историю и роль СССР в победе над нацизмом – это глупость, которая может довести до нищеты.

    Путин назвал попытки ЕС замалчивать советский подвиг «проявлением, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны глобалистских западных элит», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал советский народ спасителем всей планеты от нацизма. Глава государства отмечал силу страны в противостоянии русофобии. Российский лидер приравнивал зарубежные попытки забыть жертвы борьбы с нацизмом к атаке на страну.

    9 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    Путин назвал восстановление отношений России и Европы выгодным для обеих сторон

    Tекст: Антон Антонов

    И России, и Европе будет выгодно восстановление отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    «Чем раньше это произойдет, тем лучше и для нас, и в данном случае для европейских стран», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Он напомнил, что Москва всегда выстраивала коммуникацию на принципах взаимного уважения и учета общих интересов. «Не всегда с Европой так разговаривают сегодня», – сказал Путин. Однако, по его словам, европейским партнерам такого дипломатического подхода оказалось мало.

    Вместе с тем президент выразил надежду на изменение ситуации. Он отметил, что осознание ошибочности текущей политики на Западе уже обозначилось. Президент рассчитывает, что в конечном итоге диалог с отвернувшимися от России странами будет обязательно восстановлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.

    9 мая 2026, 16:33 • Новости дня
    Самолет Ан-2 аварийно сел на грунтовую дорогу в Бурятии

    Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу в Бурятии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Бурятии самолет Ан-2, выполнявший мониторинг пожаров, совершил вынужденную посадку на грунтовую дорогу между населенным пунктом и заводом, обошлось без пострадавших, сообщили в СК России.

    Самолет Ан-2, задействованный в мониторинге лесных пожаров, совершил вынужденную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом горно-обогатительного комбината «Озерный» в Еравнинском районе Бурятии.

    Как сообщили ТАСС во Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, инцидент произошел из-за технических причин. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты, выясняются обстоятельства случившегося.

    Ранее пассажирский самолет, направлявшийся из Хабаровска в село Богородское, совершил экстренное приземление вскоре после взлета.

    До этого самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, совершил посадку в Красноярске из-за обледенения клапана системы наддува. А вот пассажирский лайнер компании AZAL, направлявшийся в Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково только с четвертой попытки.


    9 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Песков указал на опасность замалчивания Берлином роли СССР в Победе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал обеспокоенность по поводу того, что роль СССР в освобождении от нацизма все чаще замалчивается официальным Берлином.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину действия немецких властей, связанные с умалчиванием вклада Советского Союза в разгром нацизма. По словам пресс-секретаря главы государства, «на слишком опасный путь встает Германия, не первый раз».

    По словам Пескова, новое поколение немецких политиков не находит в себе сил подчеркнуть вклад СССР в победу над нацизмом, что, по его мнению, «не красит» современную Германию. Пресс-секретарь также отметил, что на подобных мероприятиях даже не прозвучало упоминание о роли Советского Союза.

    Песков сделал акцент на том, что подобная тенденция вызывает опасения и может привести к негативным последствиям в оценке исторических событий. Он считает, что сознательное игнорирование вклада СССР в освобождение Европы от нацизма может привести к искажению коллективной памяти о Второй мировой войне и ее итогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма, не упомянув Красную армию. Российский посол в Германии Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.


    9 мая 2026, 15:16 • Новости дня
    Ветеран СВО: Во время парада Победы захотелось вернуться в строй

    Ветеран СВО Клевцов: Во время парада Победы захотелось вернуться в строй

    Ветеран СВО: Во время парада Победы захотелось вернуться в строй
    Tекст: Олег Исайченко

    Атмосфера, царившая на параде в Москве, создавала чувство гордости за страну. А слова президента Владимира Путина о том, что Россия побеждала ранее и победит вновь, вдохновили бойцов СВО. В минуту молчания было ощущение, что глава государства стоит в одном строю с простыми солдатами, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран СВО Владимир Клевцов.

    «Глава государства произнес по-настоящему хорошую речь перед началом парада. Она была вдохновляющей, ободряющей. На это обратили внимание все ветераны. Лично для меня крайне важными показались слова президента о том, что победа всегда была, есть и будет за нами», – поделился Владимир Клевцов, ветеран СВО, присутствовавший на мероприятии.

    По его словам, особое внимание обратили на себя пешие колонны северокорейских военных. «Также достойно показали себя расчеты участников спецоперации», – добавил он. «В какой-то момент я даже почувствовал желание снова вернуться в строй, несмотря на все свои ранения», – признался собеседник и добавил, что наблюдать за парадом вживую – это непередаваемые эмоции.

    «Музыка, которую играл оркестр, общая атмосфера торжественности – все это создает ощущение сопричастности событию, а также гордости за всю страну и вооруженные силы», – рассуждает он.

    «Когда же была объявлена минута молчания, создалось четкое понимание – Верховный главнокомандующий находится со всеми нами в одном строю и поддерживает каждого бойца», – отметил гость парада.

    Отдельно Клевцов обратил внимание на то, что парад состоялся вопреки угрозам, звучавшим со стороны Киева в преддверии торжественных мероприятий. «Я сам из приграничной Брянской области, поэтому такими выпадами ни меня, ни жителей нашего региона не напугать. Мы понимаем, что вне зависимости ни от чего Россия выполнит все поставленные задачи, добьется целей. А слова Зеленского так и останутся пустыми словами», – заключил он.

    Ранее в Москве на Красной площади прошел парад Победы. «Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести», – обратился к россиянам президент Владимир Путин, его цитирует сайт Кремля.

    Путин напомнил, что «великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции». Большую роль в будущей победе президент отвел тылу: «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России!».
    В заключение своей речи Путин подчеркнул: «Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!».

    После обращения главы государства состоялось шествие пеших колонн. Военнослужащие войск беспилотных систем впервые приняли участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.

    Завершился парад пролетом авиации. Воздушную часть парада украсила фигура «Кубинский бриллиант» в исполнении групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. В финале шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо над столицей в цвета государственного флага.

    9 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале работы над списками пленных

    Ушаков сообщил о начале сверки списков для обмена военнопленных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по подготовке списков для обмена военнопленными между Россией и Украиной должна стартовать сегодня согласно достигнутым договоренностям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам РИА «Новости», что сегодня российские и украинские службы должны активно работать со списками военнопленных на обмен. По его словам, если договоренности по каналам будут достигнуты, процесс обмена пленными может начаться после завершения подготовительных процедур.

    Ушаков отметил, что Россия уже вела подготовку соответствующих списков еще до объявления о перемирии и передавала их украинской стороне, однако реакции от Киева не поступало. «С нашей стороны, кстати, она велась и до объявления об этом перемирии. И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не было», – подчеркнул он.

    Он также добавил, что для проведения обмена требуется провести черновую работу – подготовить и согласовать списки, найти реальных людей, после чего приступить к обмену. «Вначале нужно провести черновую работу... Нужно вначале же составить этот список, найти реальных людей, потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время», – отметил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными с Украиной в формате «тысяча на тысячу» по инициативе президента США Дональда Трампа.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова помогла найти в украинском плену двух российских офицеров, ранее считавшихся без вести пропавшими. До этого, 24 апреля, Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    Главное
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    ВСУ попытались устроить провокацию с флагом Украины на Харьковском направлении
    Фицо решил провести срочное совещание с Transpetrol по итогам поездки в Москву
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

