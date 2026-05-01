Вылетевший Хабаровска самолет вернулся в аэропорт отправления

Tекст: Алексей Дегтярёв

Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за выявленных неполадок, указали в надзорном органе, передает ТАСС.

«По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил техническую неисправность и запросил аварийную посадку в аэропорту вылета Хабаровск», – рассказали в ведомстве.

Приземление прошло успешно, никто из 33 человек на борту не пострадал. Наземные службы воздушной гавани отработали инцидент в штатном режиме.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований безопасности полетов и оценки подготовки самолета к рейсу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля летевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за потенциальной технической неисправности.