В Туапсе приостановили подачу воды из-за аварии на НПЗ
В кубанском городе Туапсе и Шепсинском сельском округе временно прекратилась подача питьевой воды из-за сбоя в работе насосной станции на нефтеперерабатывающем заводе.
Система энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая находится на территории горящего после атаки беспилотника нефтеперерабатывающего завода, вышла из строя, передает ТАСС. В результате инцидента в городе была приостановлена подача воды.
«В связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ временно остановлена подача воды. До конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расстановлены емкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения)», – сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.
Руководитель муниципалитета также добавил, что ограничения затронули жителей Туапсе и Шепсинского сельского округа. Специалисты принимают меры для обеспечения населения резервными источниками водоснабжения до устранения последствий аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе вспыхнул пожар из-за падения фрагментов сбитого беспилотника.
В ходе ликвидации последствий атаки специалисты собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о должном уровне мер по устранению последствий возгорания.