Захарова назвала неонацизмом действия Зеленского против русского языка

Tекст: Катерина Туманова

«Неонацизм в действии», – прокомментировала ТАСС ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.

Инициатива Владимира Зеленского лишить русский язык гарантий безопасности является прямым проявлением радикальной идеологии.

Ранее глава киевского режима подписал закон, который официально исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите на Украине. Данный документ был принят в рамках реализации требований Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств.

Напомним, с 2014 года на Украине последовательно ограничивают использование русского языка. Ранее принятые законы запретили русскоязычные произведения искусства, обучение на русском в образовательных учреждениях, а также ввели бессрочные ограничения для нацменьшинств, не использующих языки Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Белая Церковь под Киевом ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Власти Полтавы запретили русскоязычные фильмы и книги. В мае языковой омбудсмен Украины Ивановская потребовала десятикратно увеличить штрафы за использование русского языка.



