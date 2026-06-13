Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.3 комментария
Захарова парой слов назвала действия Зеленского в отношении русского языка
Захарова назвала неонацизмом действия Зеленского против русского языка
Украинские власти вычеркнули русский язык из перечня защищаемых государством, что в российском внешнеполитическом ведомстве резко осудили и красноречиво охарактеризовали.
«Неонацизм в действии», – прокомментировала ТАСС ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.
Инициатива Владимира Зеленского лишить русский язык гарантий безопасности является прямым проявлением радикальной идеологии.
Ранее глава киевского режима подписал закон, который официально исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите на Украине. Данный документ был принят в рамках реализации требований Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств.
Напомним, с 2014 года на Украине последовательно ограничивают использование русского языка. Ранее принятые законы запретили русскоязычные произведения искусства, обучение на русском в образовательных учреждениях, а также ввели бессрочные ограничения для нацменьшинств, не использующих языки Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Белая Церковь под Киевом ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Власти Полтавы запретили русскоязычные фильмы и книги. В мае языковой омбудсмен Украины Ивановская потребовала десятикратно увеличить штрафы за использование русского языка.