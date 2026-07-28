Трамп не стал встречать Зеленского в Вашингтоне

Tекст: Денис Тельманов

Американский лидер Дональд Трамп не появился в аэропорту во время прибытия Владимира Зеленского, передает ТАСС. На опубликованных кадрах видно, что гостя встречала посол на территории США Ольга Стефанишина.

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на отсутствие традиционного почетного караула.

«Он был «встречен» собственным пилотом и украинским послом», – написал обозреватель в социальной сети.

Ранее политик анонсировал переговоры с главой Белого дома и его администрацией. Стороны планируют обсудить вопросы противоракетной обороны и развитие стратегического партнерства. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп примет Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

Западные журналисты отметили отсутствие торжественной встречи украинского лидера во время его прошлого визита в США.

Американская пресса сравнила скромное приветствие Зеленского с пышным приемом президента России.