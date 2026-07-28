Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.5 комментариев
Семья с ребенком пострадала при ударе дрона по Керчи
В результате удара украинского беспилотника по частному дому в городе Керчь пострадали четыре человека, которых доставили в медицинские учреждения.
Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил о последствиях удара украинских войск по городу, передает ТАСС. Инцидент произошел в частном секторе.
«Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы», – сообщил Крючков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник ударил по многоэтажному жилому дому в Керчи.
В начале июля при атаке дронов на этот город скончалась местная жительница.
В июне от ночных атак украинских боевиков на Крымский полуостров погибли ребенок и взрослый.