Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Трамп заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана
Трамп возместит ущерб судам в Ормузе из замороженных активов Ирана
Находящиеся под контролем США иранские активы будут использоваться для компенсации возможного ущерба судам и морским грузам в ходе конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети.
«Пожалуйста, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что до дальнейшего уведомления, начиная с этого момента, любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо связанному с ними, будет оплачиваться иранскими деньгами, которые находятся в распоряжении Соединенных Штатов под контролем», – написал он в Truth Social.
Трамп добавил, что убытки могут быть очень существенными, но свое решение он считает «справедливым поступком».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. США заявили о готовности к масштабной атаке на Иран. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе.