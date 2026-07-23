Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
Сбербанк объявил о скором завершении обслуживания валютных карт Visa
Сбербанк призвал клиентов вывести средства со счетов международной платежной системы Visa с продленным ранее сроком действия до 2030 года в мобильном приложении банка и перевести остаток средств на другие счета.
Сбербанк разослал пользователям уведомления о завершении работы с валютными и мультивалютными картами Visa с первого сентября 2026 года, передает РИА «Новости». Представители кредитного учреждения рекомендуют заранее перевести остаток денег на другие счета.
Владельцы могут закрыть карты с продленным до 2030 года сроком действия через мобильное приложение или в любом физическом отделении. Информацию о грядущей приостановке обслуживания также подтвердили специалисты службы поддержки.
Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина еще весной отмечала необходимость ухода иностранных компаний. «Карты Mastercard и Visa должны уходить с российского рынка – они не выполняют функционал, который обеспечивали», – заявляла она.
В мае Банк России заявил о необходимости окончательного ухода карт международных систем с отечественного рынка. В конце прошлого года регулятор обсудил с российскими банками возможное отключение Visa и Mastercard.
До этого Центробанк инициировал проработку сроков полного прекращения обслуживания данных платежных инструментов.