ЦБ заявил о проработке сроков прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что эти сроки будут «разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты «Мир» при желании клиентов», передает ТАСС.

В ЦБ отметили, что срочной замены карт Visa и Mastercard не требуется – они продолжают работать в обычном режиме. Банки заранее уведомят клиентов о планируемых изменениях и возможных действиях.

Пользователи при желании уже сейчас могут заменить международные карты на карты платежной системы «Мир». В Банке России объяснили, что продление действия карт ушедших с рынка МПС было вынужденной мерой, чтобы сохранить привычный доступ к услугам. Сейчас доля таких карт постепенно снижается, и все больше клиентов самостоятельно переходят на отечественные аналоги.

В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Visa и Mastercard пока не обращались в Центральный банк по поводу своего возвращения на российский рынок. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что платежные системы Visa и Mastercard в скором времени снова начнут предлагать свои услуги в России.