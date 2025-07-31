Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
ЦБ заявил о проработке сроков прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard
Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard.
В пресс-службе регулятора подчеркнули, что эти сроки будут «разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты «Мир» при желании клиентов», передает ТАСС.
В ЦБ отметили, что срочной замены карт Visa и Mastercard не требуется – они продолжают работать в обычном режиме. Банки заранее уведомят клиентов о планируемых изменениях и возможных действиях.
Пользователи при желании уже сейчас могут заменить международные карты на карты платежной системы «Мир». В Банке России объяснили, что продление действия карт ушедших с рынка МПС было вынужденной мерой, чтобы сохранить привычный доступ к услугам. Сейчас доля таких карт постепенно снижается, и все больше клиентов самостоятельно переходят на отечественные аналоги.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Visa и Mastercard пока не обращались в Центральный банк по поводу своего возвращения на российский рынок. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что платежные системы Visa и Mastercard в скором времени снова начнут предлагать свои услуги в России.