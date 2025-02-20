Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу возвращения на российский рынок
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Visa и Mastercard пока не обращались в Центральный банк по поводу своего возвращения на российский рынок.
Международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались в Центральный банк России с запросами о возвращении на российский рынок, передает ТАСС.
Набиуллина заявила: «Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно».
Ранее спикер МИД Мария Захарова указала условия для иностранных компаний в России.
Газета ВЗГЛЯД заявляла, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.