Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу возвращения на российский рынок

Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге

Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится

Tекст: Валерия Городецкая

Зеленский отреагировал на слова президента США, который заявил, что его рейтинг доверия составляет всего 4%, пишет украинское издание «Страна».

В ответ глава киевского режима привел данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому, по его словам, его поддержка составляет 57%. «Сегодня вышел рейтинг КМИС с 57% доверия ко мне», – заявил Зеленский. Он выразил убеждение, что цифра в 4% якобы является дезинформацией, поступающей от России. По его словам, существуют доказательства обсуждения таких данных между американскими и российскими сторонами.

Он добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Кроме того, Зеленский выразил свое возмущение по поводу высказываний президента США, обвинив его в том, что он «живет в дезинформационном пространстве».

Отмечается, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, был опубликован спустя несколько часов после заявления американского лидера о низкой поддержке Зеленского на Украине. Исследование показало, что за последние два месяца, с декабря 2024 года по февраль 2025 года, рейтинг доверия к украинскому лидеру вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал устойчивое снижение.

Президент США ранее заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны.

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена.