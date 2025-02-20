Tекст: Александра Юдина

По ее словам, иностранные компании, работающие в России, должны учитывать важные темы, такие как уважение к российской истории и героям СВО, передает «Комсомольская правда».

Дипломат отметила, что многие компании уходят с российского рынка по политическим причинам, по приказу своих западных правительств, что меняет инвестиционный климат в отношении их присутствия в стране.

Захарова подчеркнула, что отношение к российским журналистам и средствам массовой информации должно стать фактором, способствующим работе иностранных компаний в России.

Она указала на то, что мораль и этика подобных компаний изменились, и они перестали реагировать на обвинения во лжи или разоблачения.

Газета ВЗГЛЯД заявляла, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.