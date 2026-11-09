Маск объявил о возврате предоплаты за пикапы Cybertruck из-за остановки линии

Глава Tesla Илон Маск объявил о возврате предоплаты за пикапы Cybertruck

Tекст: Дмитрий Зубарев

Основатель компании Tesla принял решение вернуть средства клиентам на фоне планов по остановке выпуска модели, передает РИА «Новости».

«Количество заказов на Cybertruck значительно превышает наши производственные показатели. Мы постараемся выпустить как можно больше перед остановкой линии через примерно восемь месяцев, однако придется вернуть предоплату большому количеству людей», – написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Предприниматель опроверг слухи о неприбыльности сборки пикапов. Он объяснил сворачивание линии многократно более высокой ценностью беспилотного такси Cybercab, которое начнут собирать на освободившихся мощностях завода Gigafactory Texas в середине следующего года.

Двухместные автомобили Cybercab передвигаются автономно и не имеют рулевого колеса. Поездки на этих роботакси уже доступны в отдельных районах Остина, а тестирование модели проходит еще примерно в 20 американских штатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава компании Tesla Илон Маск заявил о сворачивании производства электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.

Также производитель выпустил на дороги Техаса полностью автономные двухместные автомобили Cybercab без традиционных органов управления.

Кроме того, американский предприниматель запустил сборку этих машин.