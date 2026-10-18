В Чувашии три человека пострадали в результате ДТП с лосем

Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку

Эксперт Васильев: Отмена закона об адских санкциях – это игра в русскую рулетку

Tекст: Андрей Резчиков

«Трамп подписал закон об «адских санкциях», а затем сам его дезавуировал – это беспрецедентный шаг в американской истории. Демократы уже раскручивают тезис «Трамп – угроза демократии», и для них это настоящий подарок накануне промежуточных выборов 3 ноября», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

По мнению политолога, с юридической точки зрения ход Трампа исключительно ущербный: закон Грэма (Линдси Грэм (1955-2026) – внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не предусматривает таких исключений, и после выборов почти наверняка последуют иски. «Если дело дойдет до Верховного суда, он, скорее всего, встанет на сторону истцов, поскольку это грубейшее нарушение. Так что экономические соображения здесь роли не играют – решают юридические и политические факторы», – полагает американист.

Васильев добавил, что стратегически идея старая, еще с Анкориджа: закончить конфликт на Украине и вернуть Россию в западную экономику, включить ее в мировую систему. Но если позиция России остается прочной, то Запад увязает в политических баталиях.

«Дизельная сделка – это лишь ниточка, чтобы вытащить Москву в эту систему. На другом конце – масштабные проекты, измеряемые сотнями миллиардов долларов: разработка шельфа Карского моря, проект ExxonMobil, оценивавшийся в 500 млрд, добыча на шельфе Черного моря под Новороссийском. Все это согласовывалось еще десять лет назад. Идея в том, чтобы иметь мощное российско-американское сотрудничество в нефтегазовой сфере, как будто Украины и не было», – рассуждает эксперт.

По мнению Васильева, дизельная сделка пробила брешь в санкционной стене, а за ней – проекты на сотни миллиардов. «В медийном пространстве США уже гуляет версия, что цена сделки – 2 млрд долларов, а речь шла о продаже зарубежных активов «Лукойла»… Трамп, по этой версии, делает бизнес из своего президентства, и его семья может на этом заработать миллиарды. Это тоже может сыграть на выборах», – отметил собеседник.

По словам эксперта, решение Трампа – это игра в русскую рулетку. «Перспективы есть, но время и обстоятельства выбраны не лучшим образом. Пока нам предстоят серьезные политические баталии, а как поведет себя Трамп после промежуточных выборов – сказать очень сложно. Может вернуться к исходному положению, а может пойти дальше. Ситуация остается турбулентной», – резюмировал Васильев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции. Американский лидер воспользовался специальной оговоркой в самом тексте закона и на неопределенный срок приостановил действие всех 12 его основных статей.

В частности, заморожено введение заградительных тарифов в размере до 500% на импорт из России. Отменяются обязательные 100-процентные пошлины для пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа (включая Китай и Индию). Заблокированы новые жесткие запреты на покупку американцами российского госдолга, ограничения против российских банков, чиновников и торговли ценными бумагами компаний РФ на биржах США.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений.