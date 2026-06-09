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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    32 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    9 июня 2026, 14:10 • Новости дня

    Медведев заявил о создании беспрецедентной системы заботы о фронтовиках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В стране сформирована полноценная структура поддержки военнослужащих до окончания боевых действий, а участников спецоперации планируют активно привлекать к руководству регионами, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул важность помощи бойцам в ходе форума партии «Единая Россия» в Москве, передает ТАСС.

    Политик отметил, что государство впервые организовало поддержку солдат еще до завершения конфликта.

    «Наш долг облегчить процесс адаптации к мирной жизни для тех, кто с оружием в руках защищает наш суверенитет», – заявил председатель партии.

    Он добавил, что фронтовиков следует максимально интегрировать в политическую и управленческую жизнь государства. По словам Медведева, партия последовательно решает задачу по привлечению ветеранов специальной военной операции к мирным процессам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для поддержки участников специальной военной операции власти приняли свыше 160 федеральных законов.

    Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о формировании комплексной системы помощи военнослужащим.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул значимость коммерческого сектора в адаптации бывших бойцов.

    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    9 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Военкор Коц: У ВСУ в Константиновке начинает сыпаться оборона

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Подразделения российской армии успешно продвигаются в городской застройке Константиновки, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Линия фронта потеряла сплошной характер, а сопротивление противника стало очаговым. Украинские бойцы жалуются на острую нехватку пехоты.

    По словам Коца, тяжелое положение признают и украинские аналитики. «Россияне уже взяли Новодмитровку, заходя на Константиновку с севера. К сожалению, захват Константиновки почти предрешен», – констатируют эксперты.

    Город фактически оказался в клещах. Единственная доступная трасса на соседнюю Дружковку простреливается насквозь и вскоре может быть полностью перерезана. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении поселка Химик, что приблизило передовые отряды к дороге на три километра.

    Военкор отмечает, что падение данного узла обороны разрушит южную опору Славянско-Краматорской агломерации. Это откроет армии прямой выход на Алексеево-Дружковку. В результате южный фас Краматорска останется совершенно без прикрытия.

    Ранее украинские военные признали риск потери Константиновки по сценарию Красноармейска.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об охвате этого населенного пункта с трех сторон.

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь городской застройки Константиновки.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства

    Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского скорее завуалированная попытка сорвать переговорный процесс и повторение старых пропагандистских угроз, отметил в заявлении на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Россия считает открытое письмо Владимира Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв любых переговоров по урегулированию конфликта. Под видом призыва к диалогу Киев пытается получить медийный эффект, повторяя старые угрозы.

    «Прежде чем писать подобные «открытые» письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – заявил Небензя.

    В Москве подчеркнули, что подобные недобросовестные маневры лишь подтверждают недоговороспособность украинских властей, тогда как российская сторона стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию.

    «До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом. Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине, а также уличил лидеров европейских стран в политической непоследовательности.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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    8 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Мендель назвала последствия отсутствия сделки по Украине этим летом

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине рискует затянуться до весны следующего года, если сторонам не удастся достичь дипломатического урегулирования этим летом, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    По словам Мендель, украинское противостояние продолжится в 2027 году при отсутствии мирных договоренностей этим летом, передают «Вести». Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского выразила уверенность, что отсутствие соглашений приведет к затягиванию кризиса.

    «Если этим летом не будет заключено мирное соглашение – вообще любое соглашение – даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до марта», – написала Мендель в соцсети X.

    Экс-спикер объяснила такую перспективу политической ситуацией в США. По ее словам, Вашингтон, выступающий ключевым посредником, будет отвлечен на промежуточные выборы в Конгресс, за которыми последуют зимние каникулы. Мендель добавила, что украинцам вновь предложат потерпеть и будут рассказывать о скором «крахе» России, рассчитывая на их наивность.

    Ранее Мендель рассказала о масштабной онлайн-революции недовольных продолжением боевых действий граждан.

    До этого Мендель назвала открытое письмо Владимира Зеленского российскому лидеру посланием обиженного ребенка. В конце мая Мендель обвинила главу киевского режима в создании проблем для Соединенных Штатов.

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    8 июня 2026, 23:03 • Новости дня
    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Tекст: Катерина Туманова

    О переговорах главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Владимир Зеленский  в понедельник провел телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным информированного источника», – написал Равид в соцсети Х.

    Через некоторое время он сделал репост записи Зеленского о том, что в аэропорту Кишинева он провел «очень позитивный разговор», за что выразил благодарность американским коллегам, готовым активно работать в ближайшие недели, чтобы «возобновить дипломатию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заметили отказ Зеленского летать над Польшей после скандала с УПА. Дмитриев 4 июня сообщал о переговорах с Уиткоффом и Кушнером. В конце мая Песков сообщал о готовности принять американских переговорщиков.


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    9 июня 2026, 08:40 • Новости дня
    Прилепин раскрыл численность подразделений Добровольческого корпуса Минобороны

    Прилепин: В Добровольческий корпус Минобороны входят 27 подразделений

    Tекст: Вера Басилая

    Недавно завершивший службу писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что порядка 27 подразделений входят в Добровольческий корпус Минобороны.

    Писатель и военнослужащий Захар Прилепин, недавно завершивший службу, раскрыл структуру Добровольческого корпуса Минобороны, передает ТАСС. Он пригласил всех желающих присоединиться к формированию, чтобы лично увидеть принципы его работы.

    «Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, пригласить – заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая «Пятнашка», там «Ветераны», которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира», – заявил Прилепин.

    По словам писателя, добровольцы удерживают половину бахмутского, славянского и часово-ярского направлений. Всего в состав объединения входят порядка 27 различных подразделений, включая штурмовые отряды, артиллерию и расчеты беспилотников.

    Контракты с бойцами заключаются на шесть месяцев, после чего они могут отправиться домой. При этом подъемные выплаты здесь ниже, чем при прямом договоре с министерством. Сам корпус был создан в 2023 году на базе опытных специалистов.

    После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы

    Сын Захара Прилепина Игнат вступил в штурмовое подразделение интербригады «Пятнашка».

    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой.

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    9 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ «замело под ковер» инцидент с саперами у ЗАЭС

    Ульянов: МАГАТЭ замело под ковер удар ВСУ по саперам у ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уклонилось от реакции на атаку дрона по специалистам, разминировавшим территорию для ремонта электролиний Запорожской атомной станции (ЗАЭС), что попытался объяснить постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Никакой реакции, по сути, не было. Установка агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится. Именно так и произошло в принципе», – заявил дипломат ТАСС.

    Военные проявили мужество и продолжили восстановительные работы на Запорожской АЭС. При этом МАГАТЭ ушло от внятных оценок случившегося, хотя именно оно несло ответственность за соблюдение режима прекращения огня.

    Ульянов отметил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси повел себя отстраненно, сославшись на необходимость продолжения ремонта.

    Напомним, атака беспилотника произошла пятого июня, в тот же день, когда был объявлен режим тишины. Это стало первым случаем нарушения гарантий перемирия со стороны украинских сил. Всего МАГАТЭ организовало пять локальных режимов прекращения огня для восстановления линий электропередачи.

    Ульянов добавил, что называть организацию совершенно неэффективной было бы неправильно. Однако российская сторона ожидает от руководства более объективной и адекватной реакции на подобные инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ провели массированную атаку с применением тяжелых беспилотников в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ сообщило о масштабном разминировании перед ремонтом сетей ЗАЭС. Гросси сообщил о мониторинге разминирования у Запорожской АЭС.

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    9 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Небензя сообщил об ударах по военным заводам в Киеве

    Небензя: ВС России поразили в Киеве 10 военных предприятий

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданских объектов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации по теме Украины.

    «ВС России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. В результате за последнее время в Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА», – заявил дипломат.

    Небензя уточнил, что среди пораженных объектов – заводы, выпускающие ударные беспилотники, такие как объединение «Абрис ПТ», предприятие «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и госкомпания «Укрспецэкспорт». В Киеве нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил о продолжении ударов ВС России в ответ на атаки ВСУ. 
    Минобороны сообщало, что российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье. ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.


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    8 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону бойцам СВО ко Дню России передали крупную партию техники

    Tекст: Елизавета Шишкова

    8 июня в Ростове-на-Дону состоялась торжественная передача крупной партии техники военнослужащим, организованная Народным фронтом в преддверии Дня России. Бойцы получили 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ «буханка», оснащенных противоосколочными средствами защиты для повышения безопасности в условиях угрозы атак беспилотников.

    Переданная техника предназначена для использования в зоне специальной военной операции и призвана повысить мобильность подразделений. В частности, квадроциклы будут применяться для оперативного перемещения, а автомобили – в том числе для эвакуации раненых., говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил: «Уверен, что до нашей Победы осталось совсем немного. Парни идут вперед, несмотря на сложности, на все более совершенствующиеся беспилотные системы противника, непрекращающиеся теракты в отношении гражданских жителей».

    Он также подчеркнул масштаб общественной поддержки военнослужащих: «Пенсионеры скидываются по 50 рублей, чтобы помочь. Предприниматели, правительство – все объединились в поддержке».

    По словам заместителя командира 163-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии, Героя России, майора Романа Аполкова, новая техника уже активно используется на передовой. Он отметил, что квадроциклы стали особенно востребованы из-за их мобильности и малозаметности, а автомобили «буханка» применяются для эвакуации раненых, в том числе в тяжелых условиях.

    «На бронированных машинах сейчас тяжело добираться: противник активно применяет дроны. А квадроцикл – малогабаритная, проходимая, шустрая и малозаметная техника», – рассказал он.

    Отдельное внимание в ходе церемонии было уделено участию детей представителей Народных полков, которые передали военнослужащим письма, рисунки и подарки. Участники мероприятия отметили, что такая поддержка имеет важное моральное значение для бойцов. «Когда помогают дети, это дает двойную мотивацию, больше желания сражаться», – заявил Аполков.

    В рамках мероприятия также присутствовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, включая Ислама Батырбекова – потомка Абдулхакима Исмаилова, водрузившего знамя над Рейхстагом. Он подчеркнул значимость общественной поддержки и участие детей в подобных акциях.

    С 2022 года Народный фронт реализует инициативу «Все для Победы!», в рамках которой организуются поставки техники, сбор средств и гуманитарная помощь военнослужащим и жителям приграничных регионов.

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    8 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    Сотрудник коммунальной службы в ЛНР погиб при ударе украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник нанес удар по автомобилю предприятия «Рубежноетепло» в Луганской народной республике, в результате чего погиб один человек.

    В результате атаки украинского дрона на спецмашину в ЛНР один сотрудник коммунальной службы погиб, еще один получил ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда бригада возвращалась с ремонта.

    «В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник «Рубежноетепло». Еще один получил ранение, сейчас он находится в больнице», – заявили в региональном Минстрое. Уточняется, что беспилотник атаковал специализированное транспортное средство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Стаханове двое местных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю. Четвертого июня в Троицком округе республики в результате аналогичной атаки погиб водитель гражданской машины. Месяцем ранее в Херсонской области дрон ВСУ атаковал бригаду сотрудников коммунальной службы.

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    9 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл значение для ВС России освобожденного Химика

    Эксперт Марочко: С освобождением Химика ВС России поглощают ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль поселка Химик (украинское название – Молочарка) в ДНР открыло путь к нейтрализации сил противника, дислоцированных в центральной части стратегически важной Константиновки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Химика – она же переименованная украинскими боевиками Молочарка – это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки», – заявил он ТАСС.

    Константиновка – стратеги важное направление для ВС России, так как является ключом к  славянско-краматорской агломерации, крепленной ВСУ. Продвижение в юго-западном направлении без ее освобождения невозможно.

    Днем ранее, восьмого июня, Министерство обороны официально подтвердило переход Химика под контроль Южной группировки войск. Это позволяет развивать дальнейшее наступление на позиции ВСУ в ДНР.

    Марочко отметил, что не покинувшие Константиновку подразделения ВСУ рискуют оказаться в окружении.

    «Также хочу отметить, что наши военнослужащие параллельно с этим развивают успех в районе Ильиновки и Долгой Балки, продвигаясь на северо-запад. Следовательно, та украинская группировка, которая еще не вышла в Алексеево-Дружковку, <…> попадет в окружение», – предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин выразил уверенность в полном освобождении территории ДНР. Российские войска сократили дистанцию до Краматорска до 11 км. В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска.

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    8 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    Здание поликлиники в Токмаке получило повреждения при ударе ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Три украинских беспилотника атаковали здание бывшего колледжа в запорожском Токмаке, выбив стекла в соседней районной поликлинике, при этом никто не пострадал.

    Украинская армия обстреляла город в Запорожской области, передает РИА «Новости». В региональном министерстве здравоохранения заявили: «Вечером 7 июня ВСУ нанесли три удара беспилотником по зданию бывшего колледжа бизнеса в Токмаке. В результате повреждено остекление рядом расположенного здания поликлиники Токмакской центральной районной больницы».

    В ведомстве уточнили отсутствие пострадавших среди мирного населения. Представители министерства напомнили, что медицинские учреждения не являются военными целями, однако они регулярно подвергаются атакам в прифронтовой зоне. Несмотря на нанесенный ущерб, врачи продолжают работу и принимают пациентов в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские беспилотники повредили амбулаторию Токмакской центральной районной больницы.

    Министерство здравоохранения России потребовало расследовать преднамеренные удары ВСУ по медицинским учреждениям.

    В конце прошлого года артиллерийский обстрел разрушил здание больницы в Васильевке.

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    9 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой

    Tекст: Катерина Туманова

    Сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина, 21-летний Игнат, служит в зоне СВО, работает в группе подноса и доставляет на передовую боеприпасы и провизию, рассказал отец бойца.

    «У моего сына одна из самых опасных, а может быть, даже самая опасная сейчас работа – поднос. Они подъезжают на пять-шесть километров к линии боевого соприкосновения (ЛБС), по «открытке» идут до окопов, до блиндажей, до передней линии», – рассказал ТАСС Захар Прилепин.

    Он добавил, что из-за огромного количества дронов в небе солдаты не берут с собой детекторы. Выживание зависит от антидроновых ружей, смекалки и знания ландшафта, а работа напоминает охоту, где важно учитывать погодные условия.

    Молодой человек служит в подразделении «Родня» интербригады «Пятнашка» отдельно от отца. Его контракт истекает летом текущего года, после чего Прилепин-старший надеется отправить сына получать профильное военное образование.

    Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону боевых действий в январе 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сообщалось, что сын Прилепина Игнат вступил в штурмовой отряд в зоне СВО. После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы. Прилепин рассказал о своем видении альтернативы Нобелевской премии.

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    9 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по заправкам в Харьковской и Николаевской области

    WarGonzo: БПЛА атаковали заправки и транспортные узлы на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Участились атаки российских дронов на заправки в Харьковской, Николаевской, а также по транспорту на трассах Павлоград – Покровск, Апостолово – Никополь и Харьков-Сумы, сообщили военкоры.

    В Харьковской и Николаевской областях участились удары беспилотников по заправкам, передает WarGonzo. Кроме того, атакованы транспорт на трассах из Павлограда в Покровск, а также из Харькова в Сумы.

    Одновременно с этим продолжается планомерное уничтожение украинского подвижного состава. Российские силы успешно ликвидируют тепловозы и электровозы, лишая противника возможности оперативно перебрасывать резервы.

    Российские беспилотники уничтожили большое количество автотранспорта ВСУ на трассе Сумы – Харьков. В мае армия России поразила вражеские тепловозы в Днепропетровской области.

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