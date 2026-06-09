В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

«Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.