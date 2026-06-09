Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Медведев заявил о создании беспрецедентной системы заботы о фронтовиках
В стране сформирована полноценная структура поддержки военнослужащих до окончания боевых действий, а участников спецоперации планируют активно привлекать к руководству регионами, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул важность помощи бойцам в ходе форума партии «Единая Россия» в Москве, передает ТАСС.
Политик отметил, что государство впервые организовало поддержку солдат еще до завершения конфликта.
«Наш долг облегчить процесс адаптации к мирной жизни для тех, кто с оружием в руках защищает наш суверенитет», – заявил председатель партии.
Он добавил, что фронтовиков следует максимально интегрировать в политическую и управленческую жизнь государства. По словам Медведева, партия последовательно решает задачу по привлечению ветеранов специальной военной операции к мирным процессам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, для поддержки участников специальной военной операции власти приняли свыше 160 федеральных законов.
Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о формировании комплексной системы помощи военнослужащим.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул значимость коммерческого сектора в адаптации бывших бойцов.