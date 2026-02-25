У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин: В России создана комплексная система поддержки участников СВО
В России сформирована комплексная система помощи участникам спецоперации на Украине, предусматривающая медицинское обслуживание, реабилитацию и сохранение рабочих мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме, передает ТАСС. Глава правительства подчеркнул, что забота о военнослужащих остается приоритетом властей.
«2025 год – это Год защитника Отечества. В память о подвигах тех, кто в разные периоды истории сражался за Родину. Поддержка бойцов и членов их семей, как подчеркивал президент, – важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества», – сказал Мишустин.
Для ветеранов боевых действий созданы все необходимые условия для восстановления здоровья, включая внеочередное медицинское обслуживание и санаторное лечение. Власти модернизируют профильные госпитали и внедряют современные методы диагностики.
В любом из 12 центров Социального фонда участники спецоперации могут пройти комплексную реабилитацию. Расходы на проезд к месту лечения полностью компенсируются государством. За добровольцами и военными сохранены рабочие места, а для открытия своего дела предусмотрена возможность заключения социального контракта.
Мишустин добавил, что тысячи бойцов уже воспользовались шансом пройти переобучение или повысить квалификацию. Правительство намерено продолжать эту работу и после завершения Года защитника Отечества, чтобы герои чувствовали уверенность в гражданской жизни.
Ранее глава правительства назвал благополучие защитников и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.
Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать попечение семей бойцов СВО под контролем.