Мишустин: В России создана комплексная система поддержки участников СВО

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме, передает ТАСС. Глава правительства подчеркнул, что забота о военнослужащих остается приоритетом властей.

«2025 год – это Год защитника Отечества. В память о подвигах тех, кто в разные периоды истории сражался за Родину. Поддержка бойцов и членов их семей, как подчеркивал президент, – важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества», – сказал Мишустин.

Для ветеранов боевых действий созданы все необходимые условия для восстановления здоровья, включая внеочередное медицинское обслуживание и санаторное лечение. Власти модернизируют профильные госпитали и внедряют современные методы диагностики.

В любом из 12 центров Социального фонда участники спецоперации могут пройти комплексную реабилитацию. Расходы на проезд к месту лечения полностью компенсируются государством. За добровольцами и военными сохранены рабочие места, а для открытия своего дела предусмотрена возможность заключения социального контракта.

Мишустин добавил, что тысячи бойцов уже воспользовались шансом пройти переобучение или повысить квалификацию. Правительство намерено продолжать эту работу и после завершения Года защитника Отечества, чтобы герои чувствовали уверенность в гражданской жизни.

Ранее глава правительства назвал благополучие защитников и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать попечение семей бойцов СВО под контролем.