Путин призвал губернаторов держать попечение семей бойцов СВО под контролем

Путин: Попечение о семьях бойцов СВО должно быть под личным контролем губернаторов

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на встрече с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым подчеркнул важность личного контроля губернаторов над вопросами поддержки семей участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля. Президент потребовал, чтобы эта работа была организована не эпизодически, а на системной основе.

«Семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем», – заявил Путин Калиматову, комментируя его рассказ о поддержке ингушских бойцов на фронте. Президент подчеркнул, что забота о военнослужащих и их близких – приоритет для всех региональных властей.

В ответ глава Ингушетии заверил президента, что в республике помощь семьям военных действительно устроена системно. Калиматов отметил, что местные власти уделяют этому вопросу максимальное внимание.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил представителей всех российских регионов за поддержку участников спецоперации и их семей.