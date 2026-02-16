Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Орловской области Клычковым

Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко

Политолог Лизан: Галущенко не повезло выбыть из «списка неприкасаемых»

Tекст: Евгений Поздняков

«Герман Галущенко – незаурядное лицо в украинской политике. В первую очередь нам доподлинно известно, что его имя упоминается на скандально известных пленках Тимура Миндича. И это не случайно, ведь без экс-министра энергетики столь масштабная коррупционная схема попросту не могла работать», – сказал политолог Иван Лизан.

«Соответственно, вполне вероятно, что он также получал откаты с тех или иных случаев воровства. Суммы, скорее всего, немалые. Вопрос состоит лишь в том, почему его так долго не трогали. На мой взгляд, все дело во внутренних договоренностях украинского руководства со следователями НАБУ. Какие-то связи у офиса Владимира Зеленского с этой структурой все же имеются», – подчеркивает он.

«Кроме того, не похоже, что Галущенко пытался сбежать с Украины. Все-таки поезд – это не тот вид транспорта, который используется для «скрытных вылазок» за границу. Допускаю, что речь идет о плановом выезде, информация о котором, впрочем, могла подсказать НАБУ в какое время и место стоит отправить людей, чтобы задержать экс-главу ведомства», – уточняет собеседник.

«Соответственно, главная причина задержания, на мой взгляд, заключается в перераспределении сил в украинской власти. Впрочем, точных изменений, создавших данный прецедент, мы, вероятно, узнаем нескоро. Но важно отметить, что местные «князьки» не особо охотно покидают насиженные места и стараются держаться за них до последнего», – акцентирует эксперт.

«Просто кому-то из них везет оказаться в нужных «списках неприкасаемых», а кому-то – нет. Главная «крыса», которая до сих пор с тонущего корабля так и не сбежала, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, до сих пор находится в республике, и уходить не планирует. Поэтому Галущенко, скорее всего, попросту не повезло», – заключил Лизан.

Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко. По информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бывший чиновник в момент работы следователей пытался пересечь границу страны. Известно, что соответствующие действия были предприняты структурой в рамках операции «Мидас».

Речь идет о разоблачении коррупции в компании «Энергоатом», о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. Тогда же было проведено большое количество обысков, в том числе и на объектах, принадлежащих Галущенко. Основным организатором схемы следствие называло предпринимателя Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского.

По версии НАБУ, Миндич возглавлял группу, которая выстроила коррупционную схему в «Энергоатоме». К ней также могли быть причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица. Следствие утверждало, что участники группы получали откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов, а затем легализовывали деньги через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов.