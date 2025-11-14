  • Новость часаВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке
    Польша: Украина не сможет вступить в ЕС из-за коррупции
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника на кладбище в Москве
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    Медведев: Дело Миндича грозит обезобразить образ Зеленского
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик
    Би-би-си отказалась платить компенсацию Трампу
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    14 ноября 2025, 09:41 • Новости дня

    Telegram забанил свыше 500 тыс. групп и каналов за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мессенджер Telegram поставил блокировку на более 500 тыс. групп и каналов за один день, это максимальный показатель с начала февраля 2025 года, сообщили в компании.

    С начала ноября заблокировано 2 млн 810 тыс. 95 групп и каналов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение мессенджера.

    За 13 ноября было заблокировано 519 тыс. 645 таких ресурсов. С начала года в мессенджере заблокировали 34 млн 913 тыс. групп и каналов, из них 207 тыс. 772 сообщества были связаны с терроризмом.

    В августе Telegram заблокировал множество каналов, уличенных в сливе личных данных пользователей и вымогательстве денег.

    13 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перебрасывают последние резервы, в том числе силы, ранее находившиеся на восстановлении.

    Вооруженные силы Украины задействуют последние резервы на Харьковском направлении, чтобы стабилизировать фронт, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, «стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками». Лисняк отметил, что командование Украины вынуждено перебрасывать в зону боевых действий подразделения, находившиеся на восстановлении, а также части сил специальных операций, однако эти меры пока не изменили ситуацию в их пользу.

    Он подчеркнул, что, несмотря на переброску последних резервов, ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных успехов и перелома в боевых действиях на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Глушковка в Харьковской области были замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    13 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Названа единственная готовая к войне страна Европы

    Le Monde: В Европе к войне оказалась готова только Финляндия

    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    @ ADAM IHSE/TT/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Единственной страной в Европе, способной мобилизоваться в случае военного конфликта, названа Финляндия, тогда как остальные государства к угрозе не готовы, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн, потенциальная конфронтация России и НАТО для Европы стала более реальной, однако готовности, кроме Финляндии, нет. В материале подчеркивается, что поляки по указанию властей теперь собирают тревожные чемоданы с водой, радиоприемниками и наличными, по примеру жителей Хельсинки. Автор напоминает высказывание польского премьера Дональда Туска, который заявил: «Хотим мы этого или нет, это наша война», передает РБК.

    В статье отмечается, что тревога сильнее ощущается в таких городах, как Таллин и Варшава, тогда как южные столицы пока сохраняют спокойствие. Сильви Кауфманн приводит слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о том, что французские военные должны быть готовы к столкновению через три-четыре года.

    По словам автора, руководители европейской оборонной промышленности оказались не готовы к масштабному конфликту, поскольку ранее работали преимущественно на экспорт и для национальных армий в ограниченных объемах. Координация между предприятиями затруднена. На фоне конфликта на Украине бюджеты военных производств в разных странах Европы действительно выросли, однако темпы и масштабы роста различаются, и все сталкиваются с трудностями, утверждает неназванный промышленник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 11:12 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова

    Мария Захарова: Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова из-за цензуры

    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Из 100% интервью главы МИД Сергея Лаврова Corriere della Sera была готова опубликовать лишь треть. Причем цензуре подвергся не только объем, но и содержание ответов министра. Очевидно, что истинные причины, почему газета не стала публиковать материал, политические, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы несколько дней пытались понять, в чем истинная причина отказа со стороны Corriere della Sera. Предлагали разные варианты. Самое анекдотичное, что мы услышали: якобы у газеты не хватает места для интервью. В ответ на это нами был предложен гибридный формат: сокращенная версия интервью в печати и полная – на сайте», – рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Каково же было наше удивление, когда мы услышали, что и на сайте у газеты тоже закончилось место. Стало понятно, что причины – политические. К слову, об этом нам и сказали, но неофициально. Однако здесь важно понимать другое: как фильтруются новости для граждан Италии, впрочем, наверное, и не только для них», – продолжила дипломат.

    «Также хочу отметить, что вопросы, на которые отвечал Сергей Лавров, были подготовлены именно Corriere della Sera. То есть, это не материал, который мы хотели бы «продвинуть». Это ответы, который написал министр лично своей рукой на запрос, подготовленный и направленный изданием», – акцентирует собеседница.

    «Более того, сами вопросы были достаточно объемными. Они не предполагают односложных кратких ответов. Соответственно, было дано развернутое видение российской стороны по тем темам, которые были представлены», – замечает спикер.

    «Позднее мы даже сделали своего рода инфографику: из 100% интервью газета готова была представить аудитории только треть, только 30%. Мало того, речь шла не просто о том, чтобы взять не все вопросы и ответы, они сделали селекцию, выборку. Что это, если не цензура?», – задалась вопросом Захарова.

    «Цензура была применена и в части объема, и, что самое отвратительное, в части содержания. Были отфильтрованы все пассажи, где использовалось понятие неонацизма. И это несмотря на то, что многие годы украинские власти героизировали именно нацистских коллаборационистов и использовали нацистскую символику», – продолжает дипломат.

    «Но это не должно просочиться, как полагают определенные круги в Западной Европе, в сознание обывателей. Потому что тогда каждый гражданин Италии задаст вопрос, почему из его кармана оплачивают огромными суммами именно неонацизм на Украине», – считает собеседница.

    «Также немаловажно, что интервью было дано в тот момент, когда в итальянском информационном пространстве появилось большое количество фейков и дезинформации о России. И для того, чтобы дать возможность гражданам Италии увидеть позицию нашей страны, как она есть, и был подготовлен материал», – акцентирует спикер.

    «Я вам больше скажу: сами итальянские корреспонденты в итоге оказались в шоке от того, что это интервью не вышло и было так препарировано. Очевидно, что это позиция не журналистского сообщества, а тех, кто на него влияет. И видимо, СМИ настолько запуганы, что журналистский долг и профессиональная этика уступили этой панической атаке», – заключила Захарова.

    Ранее итальянская Corriere della Sera передумала публиковать интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Изначально ведомство предложило газете провести интервью с министром и получить из первых уст ответы на многие вопросы. Отмечается, что издание с энтузиазмом согласилось на предложение и направило объемные вопросы. На каждый из них дипломат дал исчерпывающий ответ, однако размещать текст редакция отказалась.

    «Нам объясняли, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой», – сказано в заявлении дипломатического ведомства в  Telegram-канале.

    В интервью Corriere della Sera Лавров, в частности, раскрыл детали обменов погибшими бойцами, а также признал подготовку Европы к большой войне с Россией. Сейчас полная версия интервью опубликована на сайте МИД.

    13 ноября 2025, 11:42 • Новости дня
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей

    Свидетель: Актриса Троянова призывала убивать русских детей

    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    @ Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свидетель на процессе во Втором Западном окружном военном суде по делу актрисы Яны Трояновой (иноагент, в перечне террористов и экстремистов) заявил, что слышал в ее интервью призывы к убийству русских детей.

    Свидетель заявил, что летом 2024 года увидел интервью Трояновой, где та заявляла, что «Русских надо убивать. И даже детей», передает ТАСС.

    Также в том году Троянова за пределами России в интервью сделала публичное заявление с высказываниями, выражающими и формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.

    Кроме этого, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова не предоставила отчеты о своей деятельности за первый квартал, первое полугодие и второй квартал 2025 года.

    Троянова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

    Ранее Троянову в России заочно обвинили в призывах к терроризму, возбуждению ненависти и вражды, и уклонению от обязанностей иноагента.

    До этого Троянову внесли в список террористов и экстремистов.

    13 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует выступать гарантом по всему объему кредита от Евросоюза для Украины в размере 140 млрд евро, пишет NRK.

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро, передает NRK.

    «Были предложения, чтобы Норвегия предоставила гарантию по всей сумме. Это не рассматривается. Но возможность участия страны будет зависеть от того, что предложит Евросоюз», – заявил министр.

    Сумма займа эквивалентна примерно 1,6 трлн норвежских крон (примерно 159 млрд долларов). Планируется, что кредит будет обеспечен замороженными российскими активами, находящимися сейчас в бельгийском банковском учреждении Euroclear. Ожидается, что вопрос обсуждения участия Норвегии поднимется на встрече Столтенберга с представителями Еврокомиссии в Брюсселе.

    Механизм предполагает предоставление Украине беспроцентного займа, выступающего авансовым платежом в ожидании возможных репараций от России по окончании конфликта. В случае выплаты Россией компенсаций, замороженные средства должны быть возвращены. Однако Бельгия выступает против поспешного решения, опасаясь возможных встречных исков со стороны России и требует делить риски между странами ЕС.

    Идея о роли Норвегии в качестве гаранта была впервые предложена двумя норвежскими экономистами и получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Сёвендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более 1 трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС.

    Бельгия согласилась рассмотреть использование российских активов только при наличии гарантий со стороны Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии назвал особые условия, при которых возможна конфискация российских активов в Европе.

    13 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера, а также против Александра Цукермана на три года, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и Александра Цукермана.

    Издание «Страна.ua» сообщает, что санкции введены сроком на три года, хотя обычно их вводят на десять лет.

    Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что в указе Зеленского Миндич и Цукерман указаны как граждане Израиля.

    «Миндич в Указе Зеленского гражданин Израиля. У него нет украинского гражданства???» – написал в Telegram-канале Шарий.

    Ранее на Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике семи лицам, включая Тимура Миндича.

    Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.

    Зеленский потребовал уволить министра энергетики Светлану Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционных подозрений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как коррупционный скандал повлиял на политические перспективы Зеленского.

    13 ноября 2025, 20:15 • Новости дня
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет Су-30 разбился в Карелии во время учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении говорится, что инцидент произошел около 19:00 по московскому времени в безлюдном районе республики. В Минобороны уточнили, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. По данным ведомства, самолет упал в безлюдном районе. «Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В пятницу глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека.

    В июле в Хабаровском крае потерпел катастрофу вертолет Ми-8, погибли все находившиеся на борту люди.

    13 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах

    Захарова дала совет властям Франции мыться после слов Макрона

    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Парижа о якобы причастности России к нашествию клопов, предложив французам больше заботиться о личной гигиене.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления французских властей о нашествии клопов и якобы причастности к этому России.

    В своем Телеграм-канале Захарова написала: «Мыться не пробовали? Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов».

    Захарова добавила, что вместо поисков внешних виновных Парижу стоит обратить внимание на собственные проблемы гигиены.

    Ранее глава генштаба ВС Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов.

    Президент Эммануэль Макрон также обвинил Россию в «распространении фейков» о клопах во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины массового нашествия насекомых в стране.


    13 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки

    Брилев объяснил, почему Чебурашка по происхождению кубинец, а не еврей

    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Ранее депутат Госдумы Андрей Макаров высказал мнение, что Чебурашка – еврей.

    Телеведущий Сергей Брилев в своем Telegram-канале высказался по поводу национальности популярного персонажа – Чебурашки. Свой комментарий он сделал в связи с дискуссией вокруг происхождения мультипликационного героя, которая дошла даже до «обсуждения в Государственной думе».

    Брилев напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы.

    «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев. По словам журналиста, хотя не очень понятно, кто Чебурашка по крови, но «он, конечно же, с Кубы!»

    Ранее глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров на заседании Госдумы объявил, что Чебурашка еврей. По мнению Макарова, апельсины в Советский Союз поставлялись исключительно из Израиля.

    13 ноября 2025, 17:33 • Новости дня
    Си Цзиньпин передумал ехать на саммит G20

    Bloomberg: Си Цзиньпин передумал ехать на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Саммит G20 в Йоханнесбурге пройдет с участием главы правительства Китая Ли Цяна, который заменит отсутствующего председателя КНР Си Цзиньпина, сообщило агентство Bloomberg.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отменил свое участие в предстоящем саммите G20, который пройдет в конце ноября в ЮАР, передает «Рен ТВ». Власти Китая официально объявили, что вместо лидера страны делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян.

    Причины отказа Си Цзиньпина от поездки на мероприятие в этом году не уточняются. Журналисты отмечают, что Си Цзиньпин присутствовал на саммите G20 в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует ехать на саммит G20 в Южно-Африканской Республике.

    Российскую делегацию на саммите в Йоханнесбурге будет возглавлять замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    13 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Грузинская оппозиция оскандалилась из-за обнародованных инструкций из Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция в четверг объявила о проведении масштабного митинга 28 ноября, однако попала в скандальное положение из-за того, что незадолго до этого грузинским СМИ стал известен текст ее заявления, предположительно полученный из Брюсселя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Издание Prime Time обнародовало текст заявления оппозиции о проведении митинга 28 ноября, в годовщину решения правительства не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года. Издание заявляет, что текст составлен «конкретными высокопоставленными чиновниками в Брюсселе» и передан грузинской оппозиции с пожеланием избежать внесения правок.

    Спустя несколько минут этот текст дословно зачитали оппозиционеры на брифинге перед зданием парламента Грузии.

    Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил в связи с этим, что «ни у кого больше не должно быть сомнений в том, что грузинская оппозиция является агентурой «глубинного государства».

    «Агентура не может даже слова поменять в задании, полученном из Брюсселя, – отметил он. – Брифинг оппозиции стал позорным символом ее рабства».

    Зампред фракции «Грузинской мечты» Нодар Турдзеладзе назвал случившееся «хроникой предательства» интересов Грузии со стороны оппозиции и поддерживающих ее НПО.

    В начале октября в результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских.

    13 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется возобновить переговоры с Россией, однако ее позиции будут значительно слабее, чем прежде.

    Украинской стороне рано или поздно придется вернуться к переговорам с Россией, но с гораздо худших позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

    По мнению Пескова, прекращение переговоров с Россией приведет к тому, что позиции Киева будут ухудшаться с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев прекратил мирные переговоры с Москвой.

    При этом Россия подтвердила свою открытость к переговорам, но подчеркнула, что диалог невозможен в одностороннем порядке, поскольку Киев не проявляет желания обсуждать ситуацию. Также Россия заявила о готовности возобновить переговоры в Стамбуле.

    13 ноября 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

    Во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным глава государства узнал о просьбе бойцов передать ему подарок через их командира, передает РИА «Новости».

    «Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, закрытом формате», – сказал Бабушкин, обращаясь к президенту.

    Губернатор отметил, что бойцы полка активно сражались с самого начала спецоперации, участвовали в высадке на побережье Азовского моря и освобождали Бердянск. Позднее они проявили героизм в освобождении Курской области по направлению на Сумы, а сейчас выполняют боевые задачи на Покровском направлении.

    «Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют», – заявил Путин.

    Ранее Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области.

    13 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины

    Политолог Рар: Германия готова «выгребать» последние ресурсы на помощь Киеву

    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    @ Владимир Шуваев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Коррупционный скандал с Тимуром Миндичем затруднит дальнейшие переводы средств ЕС Украине. Кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить транши Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС заявили о неспособности украинской стороны возвращать кредиты.

    «Деньги на финансирование Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – ФРГ, чье правительство из принципиальных соображений готово «выгребать» последние ресурсы на помощь украинской стороне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Германия, Польша и страны Балтии требуют разморозки российских активов в Бельгии, чтобы передать их Киеву. Но коррупционный скандал, естественно, затруднит дальнейшие переводы средств Украине. Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», – считает собеседник.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    13 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    @ EYEPRESS/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе села Глушковка в Харьковской области замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    Иностранные наемники прибыли в район села Глушковка Харьковской области для выполнения функций заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил об этом в ходе специального брифинга.

    Власти региона подчеркивают, что эти силы призваны препятствовать выводу украинских военных с позиций.

    По данным военной администрации, поля сражений на этом направлении приобретают всё большую напряженность, а привлечение иностранных наемников свидетельствует о нехватке собственных резервов ВСУ. Власти продолжают следить за развитием ситуации в Харьковской области, отмечая рост числа иностранных участников в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подразделение беспилотных систем «Флэш» пополнили наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США.

