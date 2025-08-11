Telegram заблокировал мошеннические каналы за доксинг и вымогательство

Администрация Telegram заблокировала каналы, замеченные в вымогательстве и публикации данных

Tекст: Денис Тельманов

На этой неделе администрация Telegram проведет массовую блокировку каналов, которые были уличены в доксинге и вымогательстве, передает ТАСС.

Павел Дуров сообщил, что решение принято после того, как пользователи направили администрации сотни сообщений о мошеннических действиях и шантаже.

Дуров подчеркнул, что блокировка осуществляется только при наличии неопровержимых доказательств того, что администраторы каналов публиковали заведомо клеветнические посты и удаляли их после получения денег от жертв.

Помимо этого, администрация вычислила пользователей, продававших так называемые «блокировки защиты» – услугу, которую мошенники предлагали жертвам для прекращения преследования.

Павел Дуров обратился к мошенникам с призывом не создавать новые каналы, отметив, что подобная деятельность в любом случае будет пресечена. Он отметил, что Telegram не станет площадкой для доксинга и шантажа и пообещал продолжить борьбу с подобными нарушениями.

