Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя

Telegram верифицировал личный аккаунт Павла Дурова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Впервые мессенджер Telegram верифицировал личный аккаунт пользователя – подтверждение получил профиль Павла Дурова, сообщает «Коммерсантъ».

В профиле Дурова появился круглый значок с логотипом Telegram и подписью «Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram». По данным профильного издания «Код Дурова», подобная метка, вероятнее всего, будет выдаваться только сотрудникам компании.

Telegram официально не предоставляет значки верификации для личных аккаунтов. Однако, как отмечает издание, с начала 2024 года пользователи могут получить верификацию через сторонние организации, в том числе для личных профилей.

В июле мессенджер запустил официального бота для проверки возраста пользователей. В рамках этого сервиса применяется специальная камера для сканирования лица, но пока функция доступна только в Британии. Эксперты ожидают, что в перспективе подобная проверка может появиться и для пользователей из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве оштрафовал Telegram за нарушение закона о персональных данных. Мессенджер Telegram также оштрафовали на 7 млн рублей за экстремистские каналы. Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации и нарушение российского законодательства о блокировке контента.