Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя
Telegram верифицировал личный аккаунт Павла Дурова
Павел Дуров стал первым пользователем, чей личный аккаунт официально прошел верификацию в Telegram и получил специальный значок.
Впервые мессенджер Telegram верифицировал личный аккаунт пользователя – подтверждение получил профиль Павла Дурова, сообщает «Коммерсантъ».
В профиле Дурова появился круглый значок с логотипом Telegram и подписью «Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram». По данным профильного издания «Код Дурова», подобная метка, вероятнее всего, будет выдаваться только сотрудникам компании.
Telegram официально не предоставляет значки верификации для личных аккаунтов. Однако, как отмечает издание, с начала 2024 года пользователи могут получить верификацию через сторонние организации, в том числе для личных профилей.
В июле мессенджер запустил официального бота для проверки возраста пользователей. В рамках этого сервиса применяется специальная камера для сканирования лица, но пока функция доступна только в Британии. Эксперты ожидают, что в перспективе подобная проверка может появиться и для пользователей из России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве оштрафовал Telegram за нарушение закона о персональных данных. Мессенджер Telegram также оштрафовали на 7 млн рублей за экстремистские каналы. Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации и нарушение российского законодательства о блокировке контента.