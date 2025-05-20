В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Суд в Москве оштрафовал Telegram за нарушение закона о персональных данных
Московский суд взыскал с Telegram Messenger Inc. 2,8 млн рублей за нарушение требований к хранению персональных данных и обязанностей организатора мессенджера.
Telegram Messenger Inc. был оштрафован на 2,8 млн рублей по решению мирового судьи судебного участка Таганского района Москвы, передает ТАСС.
Компания привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями и нарушение российского законодательства о персональных данных.
Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей..
Также компания признана виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, связанной с нарушением требований по обработке персональных данных. За это нарушение Telegram назначен дополнительный штраф в размере 2 млн рублей.
Ранее полиция задержала организаторов хищения аккаунтов «Госуслуг» через Telegram.
До этого Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за экстремистские каналы.
В ноябре суд назначил штраф Telegram в размере 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации.