Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Т-Банка

Пользователи сообщили о сбоях в мобильном приложении Т-Банка

Tекст: Алексей Дегтярёв

За последний час зарегистрировано 760 жалоб на плохую работу мобильного приложения Т-Банка, за последние сутки – более 930, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис отслеживания жалоб в интернете Detector404.

Больше всего жалоб поступает из Петербурга, Подмосковья, Москвы и Новосибирской области.

Пользователи отмечают проблемы с совершением платежей, а также непоступление переводов через сторонние банки по Системе быстрых платежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пользователи жаловались на сбои в мобильном приложении Т-Банка.

В августе россияне столкнулись с массовыми сбоями в работе онлайн-сервисов.

В январе пользователи сообщали о сбоях в работе приложения Т-Банка.