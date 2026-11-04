По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Мендель связала обвинение в госизмене с выступлением в Бундестаге
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель связала предъявление ей на Украине обвинения в госизмене со своим предстоящим выступлением в Бундестаге.
Мендель заявила, что Зеленский посетил немецкий Бундестаг и узнал о ее предстоящем выступлении. Сразу после его визита СБУ и генеральная прокуратура обнародовали информацию о подозрении в государственной измене, передает ТАСС.
Она напомнила, что аналогичная ситуация сложилась полтора месяца назад, когда перед ее выступлением в Европарламенте Зеленский подписал указ о введении против нее санкций.
«Это прямой признак слабости Зеленского и его ужаса перед словом», – отметила Мендель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора заочно предъявили обвинения в государственной измене Мендель.
В понедельник Мендель заявила о разворовывании поставляемой западными странами гуманитарной помощи на Украине.
В сентябре она обвинила Зеленского в жестком подавлении инакомыслия на Украине после введения против нее санкций.