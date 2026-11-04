Tекст: Алексей Дегтярёв

Мендель заявила, что Зеленский посетил немецкий Бундестаг и узнал о ее предстоящем выступлении. Сразу после его визита СБУ и генеральная прокуратура обнародовали информацию о подозрении в государственной измене, передает ТАСС.

Она напомнила, что аналогичная ситуация сложилась полтора месяца назад, когда перед ее выступлением в Европарламенте Зеленский подписал указ о введении против нее санкций.

«Это прямой признак слабости Зеленского и его ужаса перед словом», – отметила Мендель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора заочно предъявили обвинения в государственной измене Мендель.

В понедельник Мендель заявила о разворовывании поставляемой западными странами гуманитарной помощи на Украине.

В сентябре она обвинила Зеленского в жестком подавлении инакомыслия на Украине после введения против нее санкций.