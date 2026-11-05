Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Захарова заявила о готовности России к контрмерам в Арктике
Россия готова реагировать на возможные вызовы и угрозы в Арктике контрмерами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы нацелены на конструктивное взаимодействие, но реалистично оцениваем обстановку, и в ответ на возможные вызовы и угрозы для нашей страны в Арктике будут предприняты необходимые контрмеры», – заявила Захарова, комментируя создание Японией, США и Южной Кореей Трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства. Комментарий дипломата приводит ТАСС.
Она напомнила, что Россия имеет международно-правовые основания для управления судоходством по Северному морскому пути, демонстрирует ответственный подход и обеспечивает его эффективное использование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова заявила о подготовке Москвой соразмерных контрмер на японские санкции в сфере судоходства.
В январе Захарова связала рост напряженности в Арктическом регионе с действиями НАТО.
В прошлом году МИД сообщил о рассмотрении ответных мер на присоединение Фарерских островов к антироссийским санкциям.