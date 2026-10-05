МИД анонсировал контрмеры в ответ на новые санкции Японии

МИД: Россия примет контрмеры в ответ на 27-й пакет санкций Японии

Tекст: Валерия Городецкая

Москва подготовит ответ на 27-й пакет санкций Токио, ориентируясь на сферы, представляющие интерес для азиатской страны, заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД.

«Недружественные выпады Токио не останутся без соразмерных контрмер с нашей стороны, которые будут ориентированы прежде всего на сферы, представляющие интерес для Японии», – заявила официальный представитель ведомства.

По словам дипломата, новые ограничения, о которых было объявлено 2 октября, коснулись 33 юридических и девяти физических лиц, а также ряда зарубежных компаний. Кроме того, санкционные меры впервые затронули сферу судоходства.

Захарова добавила, что подобные решения подтверждают несамостоятельность внешней политики Японии. Она отметила, что курс Токио продиктован не национальными интересами, а безоглядной солидарностью с Западом в попытках нанести России стратегическое поражение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов.

В прошлом месяце азиатская страна получила возможность обойти новые газовые санкции США.

Летом японские депутаты решили призвать руководство отменить ограничения против России.