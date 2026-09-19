Япония получила возможность обойти новые газовые санкции США

Kyodo сообщило о возможности Японии избежать пошлин США на российский газ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Азиатское государство имеет шансы не попасть под действие новых ограничений, передают «Вести» со ссылкой на агентство Kyodo. Документ предусматривает исключения для стран, «которые работают над сокращением» импорта и закупают у России менее 15% ресурса.

В ночь на 19 сентября американский лидер одобрил законопроект об усилении давления на Москву. Инициатива позволяет вводить стопроцентные пошлины против стран, приобретающих российские нефть и газ.

Токио остается одним из крупнейших импортеров сжиженного природного газа в мире, получая из России около 10% этого ресурса. Поставки с проекта «Сахалин-два» обеспечивают порядка 3% общей генерации электроэнергии в стране. При этом отдельные регионы, например Хиросима, зависят от российского топлива почти на 50%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана.

Документ позволяет главе государства самостоятельно определять сроки и размер пошлин для покупателей российских энергоресурсов.

Ранее Япония заявила о важности поставок сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» для энергетической безопасности страны.