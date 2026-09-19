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Япония получила возможность обойти новые газовые санкции США
Kyodo сообщило о возможности Японии избежать пошлин США на российский газ
Япония, закупающая около 10% всего потребляемого сжиженного природного газа (СПГ) у России, может избежать американских пошлин за покупку российских энергоносителей после подписания президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций против РФ, сообщает агентство Kyodo.
Азиатское государство имеет шансы не попасть под действие новых ограничений, передают «Вести» со ссылкой на агентство Kyodo. Документ предусматривает исключения для стран, «которые работают над сокращением» импорта и закупают у России менее 15% ресурса.
В ночь на 19 сентября американский лидер одобрил законопроект об усилении давления на Москву. Инициатива позволяет вводить стопроцентные пошлины против стран, приобретающих российские нефть и газ.
Токио остается одним из крупнейших импортеров сжиженного природного газа в мире, получая из России около 10% этого ресурса. Поставки с проекта «Сахалин-два» обеспечивают порядка 3% общей генерации электроэнергии в стране. При этом отдельные регионы, например Хиросима, зависят от российского топлива почти на 50%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана.
Документ позволяет главе государства самостоятельно определять сроки и размер пошлин для покупателей российских энергоресурсов.
Ранее Япония заявила о важности поставок сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» для энергетической безопасности страны.