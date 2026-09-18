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Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах
Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.
В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».
«Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.
Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.
В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.
Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.